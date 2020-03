Confirman cese de presuntos acosadores del CECYTEV de Medellín de Bravo

Los cinco trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV) acusados de acoso sexual a más de 20 estudiantes del plantel, ya fueron cesados, se trata de dos docentes y tres empleados administrativos.



El vocero de los padres de familia, Daniel Valerio, señaló que el área jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz le notificó que, tras la investigación, se determinó oficializar el cese de estas personas de manera definitiva.



"La Dirección General dio la resolución definitiva, los cesaron de la institución. Esas personas ya no pueden ser cambiadas a ningún otro plantel. Los 5 están fuera de la institución, los 3 trabajadores administrativos y los 2 profesores han sido cesados de manera definitiva del CECYTEV", sostuvo.



Cabe recordar que tras la denuncia de las jóvenes, se abrieron carpetas con impresiones de pantalla de los mensajes de texto que enviaban los docentes y empleados a las alumnas, en las que implícitamente acosaban a las menores.



Aunque ya fueron cesados los implicados directos, los padres de familia también piden la destitución del Director del plantel, debido a que ya tenía conocimiento desde hacía más de un año de las quejas de las jóvenes y no procedió contra los responsables.



"Nos falta el Director del CECYTEV, quien encubrió toda esta situación y lo sabemos porque había intereses personales como manejo de dinero, malos manejos de dinero. Existe una manipulación por parte de gente para meter dinero a los recursos. Ha tomado decisiones sin consultar", dijo Daniel Valerio.



Sobre la denuncia que se interpondría ante la Fiscalía General de Veracruz, señaló que finalmente los padres desistieron, porque el objetivo era que los responsables fueran cesados del plantel y no quisieron afectar a sus familias.



"El afectar de manera directa en su persona a los señalados, pues, decían los papás, varios de ellos tienen bebés, tienen niños chiquitos. Uno de los acosadores tiene un bebé de meses y dijeron de qué nos sirve en la cárcel".



Sobre el despido del Director del CECYTEV, dieron de plazo hasta el 17 de abril, de lo contrario nuevamente se manifestarán.