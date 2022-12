Confirman detención de quien maltrató a mujer de 93 años, en Veracruz Puerto

Hoy por la mañana fue capturado por elementos de seguridad David de Jesús, hijastro que mantenía en condiciones deplorables y violentaba a la señora Maria Vázquez Morales de noventa y tres años de edad.Los vecinos confirmaron que David llegó presuntamente drogado a golpear el portón de una vecina, cerca de la Calle Solidaridad esquina con Urbina de la Colonia Nuevas Esperanzas, por lo que dieron aviso al 911.La agredida quien también es la jefa de manzana, declaró que David también la amenazó de muerte luego de agredir la entrada de su vivienda, esto al enterarse que fue una de las vecinas que rescató a la abuelita de las condiciones de maltrato en las que vivía en manos de él.Así fue como cerca de las 11 de la mañana, llegó la patrulla con elementos estales y navales para lograr su detención“Me empezó a agredir, golpeó el portón, estaba mi hija sola y ya los vecinos salieron y si me estaba agrediendo diciendo que se la iba yo a pagar se la iba yo a pel*r, también tengo que ir a poner mi denuncia porque seguro va a salir, el DIF todavía era el que se estaba haciendo cargo de la denuncia formal para la detención de él, ahorita fue porque pues me está agrediendo a mí”.El caso de doña María se dio a conocer hace dos días, cuando vecinos decidieron auxiliarla tras meses de ser testigos de las condiciones en las que sobrevivía, pues era violentada por su hijastro con el que compartía domicilio en la colonia Nuevas Esperanzas del Puerto de Veracruz.Cuando entraron a la vivienda la encontraron sin comida e insalubre, muy sucia ya que había hecho sus necesidades fisiológicas en el sillón que se encontraba sentada sin poder moverse, así mismo se encontraroncadenas y un cinturón industrial con el que presuntamente la amarraba en el baño.Actualmente Doña María se encuentra en el hospital regional de Veracruz, en el área de urgencias donde se le brinda atención y espera pronto suba a piso para su recuperación de los malos tratos que sufría por su hijastro.Es reportada con abuso físico, ya que el parte médico informa que la abuelita presenta desnutrición grado uno, anemia grado dos, así como principios de demencia senil.Se confirmó que no presenta lesiones visibles perdí si muchos indicios de abandono, por lo que DIF municipal sigue haciéndose cargo del caso y también la fiscalía regional de Veracruz, prohibiendo las visitas a familiares por la investigación.