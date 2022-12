Confirman extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

La Secretaría General confirmó al pleno del Congreso del Estado la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para dar paso a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV).Esto luego de que municipios aprobaron el Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que ya procede su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial del Estado.El pasado 24 de octubre del año en curso el pleno aprobó la desaparición del TEJAV con 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención, dando paso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.Diputados de la oposición advirtieron que la medida generará incertidumbre jurídica, además de dejar en la calle a más de 100 familias, violentando los derechos laborales de los trabajadores al no contemplar la transferencia del personal al nuevo órgano y no garantizar una liquidación digna.El cambio fue propuesto por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, estableciendo que el nuevo Tribunal funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas Regionales Unitarias, además de que se integrará por seis magistraturas.Como requisito para ser magistrados del Tribunal se establece que deberá tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de diez años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.Además, se establece que el Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, de conformidad con las leyes aplicables, cuyo titular debe de ser elegido por el Congreso del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.En los artículos transitorios se establece que, con la extinción del TEJAV, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al Decreto y a partir de la entrada en funcionamiento del TRIJAEV, todas las leyes en que se haga mención del Tribunal extinto se interpretarán referidas al nuevo Tribunal que entrará en funciones.Se estipuló que la Legislatura deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a los demás ordenamientos jurídicos aplicables derivadas del Decreto, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a su entrada en vigorLa Secretaría General informó que, transcurridos los 30 días naturales que prevé la Constitución para que cada ayuntamiento exprese su voluntad, recibió las actas de Cabildo de 71 autoridades municipales en sentido aprobatorio.Además, refirió que en 127 ayuntamientos debe considerarse aprobado el Decreto, al actualizarse el supuesto de afirmativa ficta, previsto en el artículo 84 constitucional y en los artículos 21 y 23 de la Ley Reglamentaria, por haber transcurrido, a partir de la recepción del proyecto correspondiente, los 30 días naturales, sin que en ese plazo se comunicara su decisión sobre el mismo.