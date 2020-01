Confirman hallazgo de cadáveres en “megafosa” de La Guapota, en Úrsulo Galván

Durante 2019, la Fiscalía General del Estado halló en la nueva “megafosa” de La Guapota, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, los cuerpos de cuatro personas, sin embargo, las exploraciones continúan por parte los colectivos y otras instancias de búsqueda de desaparecidos.



“Se recuperó de la fosa 72 un individuo, del 2 al 4 de julio de 2019; del 23 al 25 de octubre, se recuperó un individuo en la fosa 49”.



Afirmó que del 6 al 10 de enero de 2020, se recuperaron dos cuerpos en la fosa número 50, pero los trabajos siguen en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y con los colectivos correspondientes.



“No podemos jugar con el dolor que representa para estas personas la desaparición de familiares y seres queridos”, consideró



Adelantó que está gestionando un Centro de Identificación Humana con recursos federales que da la Comisión Nacional de Búsqueda en este año.



“Esto va ayudar considerablemente para la contratación de más peritos y de equipo que ayuden a la identificación y búsqueda de desaparecidos”, concluyó.



Sobre este tema, afirmó que el año pasado abrió mil 155 carpetas de investigación por personas desaparecidas, de las cuales, 588 fueron localizados.



Durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de Veracruz, destacó que a su llegada encontró en la base de datos 952 individuos sin identificar en los diferentes Servicios Médicos Forenses del Estado.



“Después de una revisión y estudio que se hizo, resulta que eran mil 44; esto ha sido una tarea prioritaria, porque se ha jugado con el dolor de los familiares de estas personas desaparecidas”.



Detalló que se ha implementado en la dirección de Servicio Periciales equipo y personal capacitado para agilizar el procedimiento de identificación de estas personas.



“De igual manera, el número de carpetas por desaparecidos, al cierre de 2019, hablamos de mil 155 carpetas iniciadas por desaparición”.



Explicó que se verificó cada una de las carpetas y encontraron que 588 personas fueron localizadas durante el 2019, pero no habían sido dadas de baja del sistema.



“Al 31 de diciembre, hay 652 no localizados. Esto es grave, porque impacta en las estadísticas de desaparecidos en el tema de Veracruz y las cifras no eran como estaban reportadas”.



Además, la fiscal encargada destacó que se atendió la exigencia de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y se contrató a un antropólogo físico y un arqueólogo para seguir con las jornadas de búsqueda.