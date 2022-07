Confirman inhabilitación del exfuncionario yunista Abel Cuevas

El ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Abel Ignacio Cuevas Melo, no podrá ejercer un cargo público en los próximos 7 años al perder un amparo ante un Juzgado de Distrito.El pasado 30 de junio, el Juzgado Primero de Distrito publicó la sentencia correspondiente al amparo 280/2022, mediante el cual Cuevas Melo solicitó la protección de la justicia contra un fallo de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).Dicha Sala a su vez dio su aval al procedimiento iniciado por la Dirección Jurídica y la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública contra el ex Oficial Mayor, consistente en incluir su nombre dentro del registro de Servidores Públicos sancionados por la Contraloría General del Estado y por consiguiente, la inhabilitación.Así, aunque Cuevas Melo impugnó la resolución de la Contraloría ante el TEJAV, al no conseguir una resolución favorable promovió el caso ante el Juzgado 1º de Distrito.Y es que el panista acusó que la resolución reclamada “le causa agravio, toda vez que no se justifica de manera fundada y motivada la razón por la cual la autoridad administrativa demandada inscribió la sanción impuesta antes de que causara ejecutoria la resolución”.La resolución del juez 1º de Distrito, Fermín Santiago Santiago, fue que los alegatos de Abel Ignacio Cuevas Melo han sido inoperantes, negándole por consiguiente la protección de la justicia.Y es que la Contraloría aplicó las medidas de apremio desde el 8 de enero de 2020 y que después habría de impugnar Cuevas Melo el 27 de noviembre de ese mismo año.Esto es, que el exservidor no promovió en los tiempos y las formas que permite la ley para expresar su inconformidad respecto a las sanciones de la CGE en su contra.