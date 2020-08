Confirman primer caso de dengue en San Andrés Tlalnelhuayocan este 2020

El alcalde de San Andrés Tlalnelhuayocan, David Ángeles Aguirre, informó que ya se registró un caso de dengue en ese municipio, por lo que dijo es necesario trabajar en el tema para evitar brotes.



“Este año ya tuvimos un caso en comunidad, pero afortunadamente se controló, tuvimos acciones preventivas, se está controlando y trabajamos en el tema para que no sea algo que nos esté preocupando”, comentó.



Y es que no descartó que se puedan registrar casos de Covidengue, por lo que aseguró que se trabaja en coordinación con los Centros de Salud y la Jurisdicción Sanitaria para ejecutar acciones de prevención.



Agregó que ya se han reportado también casos de dengue en la capital, por lo que su municipio debe estar alerta a esta situación.



“Ya ha habido muchos casos en toda la región de Xalapa y no podemos estar exentos. Estamos en coordinación con los Centros de Salud y la Jurisdicción, pues no se descarta que haya Covid con dengue, y más adelante con influenza. Hay que estar trabajando a la par, en la región se han registrado casos de dengue y ya estamos en la fumigación, en la descacharrización”, explicó.