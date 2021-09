Confirman que 4 elementos de Protección Civil de Orizaba se contagiaron de COVID

A pesar de que el director de Gobernación, Erick Morales Reyes, desmintió las versiones del personal en torno a que hay casos de COVID-19 entre los elementos de PC y que la unidad está detenida por mantenimiento, éstos sostuvieron que no es el caso.“Desde hace 8 días la unidad está detenida porque se contagió primero uno de nuestros compañeros, el cual afortunadamente ya está en recuperación, pero otros tres compañeros se contagiaron e incluso la mamá de uno se contagió y falleció a los tres días”, insistieron.La mamá de otro compañero, Yair, se contagió hace unos días, él se tuvo que ir a su vivienda.Otro elemento se contagió él y toda su familia, incluso su bebé de 8 meses, pero están estables, pero sí son cuatro los que se contagiaron de COVID-19 y contagiaron a sus familiares.“Tiene 8 días que no hacemos traslados. La gente sigue hablando porque piden traslados. Incluso había la inquietud de que hasta dónde nos apoyaba el ayuntamiento, porque hay un caso y se va al Regional y hasta ahí”, comentaron.Dijeron desconocer el por qué se quiere negar esa situación y hasta sale a decir Morales Reyes que es falso.Reconocieron que no hay información hacia el personal en general cuando alguien se enferma, por lo menos para que tomen sus previsiones si convivieron con ellos y no llevar el contagio a sus familias, es decir, si un elemento salió positivo, que les digan, para que así al menos en lo que se hacen ellos la prueba o esperan a ver si tienen síntomas para que no enfermen en sus casas.“Sí tenemos todo el apoyo de trajes, pero una vez que nos enfermamos qué, no quieren ni decir”, cuestionaron.