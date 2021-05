Confirman que cadáver hallado en vivienda de Orizaba era de médico secuestrado

De una fosa clandestina ubicada en el patio de una vivienda de la congregación Novillero Chico, de Rafael Delgado, fueron exhumados y analizados restos humanos que corresponden a los del médico Roberto Ventura Zepeda, secuestrado el pasado mes de diciembre.



El médico desapareció el pasado 24 de diciembre del 2020, al salir de su domicilio particular de Ex Haciendas de Jalapilla, cuando se trasladaba a una reunión con sus compañeros de trabajo pero ya no regresó.



Familiares y amigos dieron parte a las autoridades sobre la desaparición del galeno, de quién se temía hubiese sido secuestrado, sin embargo, nadie dio respuesta sobre su paradero quedando el registro de su desaparición en expedientes de la Fiscalía Regional del Estado.



Fue el 2 de mayo que policías preventivos acudieron al llamado de personas que aseguraban había movimiento al interior de la vivienda del médico desaparecido y al acudir, detuvieron a un hombre que tenía en su poder las llaves de la casa.



Tras un interrogatorio, el detenido confesó haber tenido participación en el secuestro y asesinato del médico, ocurrido el mismo 24 de diciembre, en el patio de una vivienda de la comunidad Novillero Chico.



Por tal motivo, se ordenó el cateo de la citada propiedad, encontrando una losa de concreto en el patio y enterrados debajo, los restos de una persona a la cual le tomaron muestras de ADN.



En horas recientes se confirmó que los restos hallados en el patio de la vivienda de Novillero Chico corresponden a los del médico, por lo cual se dará seguimiento la caso para esclarecer el móvil del crimen y la participación de más personas.