Confirman que SEFIPLAN formalizó donación de la “Estancia Garnica” al IPE

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, informó que en este año se pudo firmar con la Secretaría de Finanzas, la entrega formal de la “Estancia Garnica” y de sus escrituras.



“La Estancia si bien se decía que era del IPE, no había escrituras que sustentaran o formalizaran esa propiedad. Desde 2005, el Congreso había donado de manera gratuita todo el predio Garnica al Instituto. No se habían podido formalizar las escrituras y en este año pudimos firmar con la SEFIPLAN la entrega formal y las escrituras”, abundó.



Entrevistada, dijo que el siguiente año, el Gobierno del Estado podría estar entregando ese predio al IPE, en donde ya existen proyectos planteados por los propios pensionados.



“Estamos en pláticas con el Gobierno del Estado para el próximo año estar en posibilidades de recibir la Estancia y hacer algunos proyectos que los pensionados ya nos han planteado”, expuso.



Por otra parte, refirió que la Reserva Técnica se incrementó en más de 164 millones de pesos, esto de acuerdo al corte del mes de octubre; en este sentido, no descartó que al cierre del mes de diciembre haya un aumento más.



“La Reserva Técnica aumentó por dos factores principalmente, por un lado un esquema de inversión nuevo; se cambió de banco. Y por otro, lo que transferimos del programa de préstamos, este año funcionó bastante bien y hemos implementado buenas estrategias de recuperación de los adeudos, que nos permitió depositar lo que no había depositado la administración pasada, porque lo que depositamos fueron intereses del 2018 y el 5 de diciembre el Consejo Directivo aprobó también la transferencia de 32 millones de pesos más. Así que en un año y meses de la administración la reserva técnica ha crecido más del 164 millones de pesos”, sostuvo.



Finalmente, precisó que se está en pláticas con la Secretaría de Finanzas para que se pague el adeudo histórico que tiene el Gobierno Estatal con el IPE y se recupere en su totalidad la reserva técnica.



“Va bien la Reserva, necesitamos recuperarla. Estamos en plática y en trabajo de conciliación con la SEFIPLAN por el adeudo histórico que tiene el Gobierno del Estado con el IPE; hay buena disposición del Secretario”, finalizó.