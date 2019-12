Confirman recortes a organismos autónomos; sólo “salvaron” a Fiscalía y CEDH

El Congreso del Estado tuvo que realizar varias adecuaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos que envió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para no contravenir la Constitución en los presupuestos que tienen porcentajes fijos de asignación correspondientes a organismos autónomos.



Esto pese a que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, declaró que estaban dispuestos a llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para concretar las medidas de austeridad.



No obstante, sin importar los reclamos públicos de los titulares del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE), así como otros entes, sí se concretaron otras reducciones proyectadas por el Gobierno morenista.



Los ajustes, dando más recursos a los estimados inicialmente, se dieron en los casos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entes a los que los diputados tuvieron que aumentarles el presupuesto para no contravenir la Carta Magna, en el primer caso y para garantizar la operatividad del organismo en el segundo caso, respectivamente.



El monto del presupuesto 2020, para la Fiscalía General será por la cantidad de mil 466 millones 108 mil 652 pesos; cuando el Ejecutivo proyectaba otorgarle sólo mil 66 millones 108 mil 652 pesos.



En este 2019, el organismo a cargo de Verónica Hernández Giadáns fue de mil 554 millones 433 mil 687 pesos; es decir, que sí habría un recorte de 88 millones 325 mil 035 pesos para el próximo año, aunque menos drástico de lo que se contemplaba.



Como se mencionó, el importe que se proyectó para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue modificado, ya que se le otorgarán 64 millones 797 mil 200 pesos. La actual administración buscaba darle un presupuesto de 59 millones 800 mil pesos, dejando el mismo presupuesto de 2019.



De esta manera, se garantiza que con el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Universidad Veracruzana (UV) se cumple con el porcentaje fijo de asignación presupuestaria.



Además, para el Poder Legislativo se desinarían 776 millones 116 mil 100 pesos, el mismo monto que para 2019, por lo que no se cumplió con el presupuesto que esperaban los diputados de 807 millones 160 mil pesos, acorde a la inflación.



Por su parte, el importe para el Poder Judicial asciende a la cantidad de mil 895 millones 400 mil 865 pesos, es decir, registraría un recorte de más de 35 millones, ya que en 2019 el presupuesto fue de mil 930 millones 625 mil 559 pesos, cumpliéndose con lo proyectado por el Gobernador.



En cuanto al resto de los organismos autónomos, fiel a la política federal y pese a los reclamos públicos del consejero presidente, Alejandro Bonilla, para el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) el presupuesto será de 546 millones 8 mil 47 pesos.



Este 2019, el presupuesto fue de 551 millones 190 mil 878 pesos, es decir que habría una reducción de 5 millones 182 mil pesos; cabe señalar que el OPLEV esperaba un presupuesto de 740 millones 116 mil 231 pesos.



El importe para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) asciende a la cantidad de 182 millones 717 mil 582 pesos, confirmando los recortes respecto a 2019, cuando su presupuesto fue de 184 millones 717 mil 582 pesos.



El ORFIS deberá de implementar una nueva Revisión a las Cuentas Públicas 2018 con plazo límite al mes de enero de 2020, además de fiscalizar el Ejercicio 2019, el primero del Gobierno de Cuitláhuac García.



Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), se destinarían 45 millones 569 mil 871 pesos. También tuvo recortes, ya que en 2019 recibió 49 millones de pesos de presupuesto.



En el caso del importe destinado a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), se consumó el recorte dejando la cantidad de 19 millones 300 mil 900 pesos, cuando este año 2019 recibió 20 millones 150 mil 900 pesos.



En cuanto al Tribunal Electoral del Estado, el importe asciende a la cantidad de 80 millones 597 mil 026 pesos, pero este 2019 recibió 85 millones 234 mil 600 pesos, es decir otro recorte de casi 5 millones de pesos.



Para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, el presupuesto asciende a la cantidad de 57 millones 200 mil pesos, cuando este año fue de 67 millones 200 mil pesos, es decir que tendría un recorte de 10 millones de pesos.



La Universidad Veracruzana tendrá recortes a partir de los ajustes que hizo la Federación y que obligaron a la modificación de la Ley de Ingresos 2020.



Recibirá un total de 5 mil 7666 millones 18 mil 362 pesos; de recursos estatales 3 mil 61 millones 402 mil 960 pesos y de recursos federales 2 mil 664 millones 730 mil pesos para gasto corriente y 39 millones 884 mil 401 pesos.



Sin embargo, inicialmente se proyectaba que la casa de estudios recibiera 6 mil 294 millones 133 mil 947 pesos; integrándose por 3 mil 61 millones 402 mil 960 pesos de Subsidio Estatal Ordinario y 3 mil 232 millones 730 mil 987 pesos de recursos federales.



Se esperaba un incremento, a partir de los recursos federales, ya que en 2019 se destinaron 3 mil 60 millones 976 mil 948 pesos de Subsidio Estatal Ordinario y sólo 2 mil 92 millones 254 mil 277 pesos de recursos federales, pero la federación entregó menos recursos a los proyectados.



De esta manera, para este año, el importe para los Poderes Legislativo y Judicial, así como para los Organismos Autónomos, asciende a la cantidad de 10 mil 899 millones 834 mil 604 pesos; cuando el gobernador Cuitláhuac García estimaba en su proyecto un monto de 11 mil 22 millones 952 mil 990 pesos.



En 2019 , el presupuesto para estos entes fue de 10 mil 436 millones 697 mil 731 pesos.