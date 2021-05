Confirman vinculación a proceso de empresarios por desaparición de Édgar Álvarez

Un Juez Federal determinó negar el amparo y protección a los empresarios Jesús "N" y Rafael "N", al considerar que existen indicios suficientes para vincularlos a proceso por su probable participación en la desaparición de Édgar Álvarez, ocurrida el 25 de marzo de 2020 en esta entidad.



En la sentencia del Juicio de amparo 231/2020, emitida por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Veracruz, se establece que el 25 de marzo de 2020 Édgar Álvarez acudió a las oficinas del despacho fiscal propiedad de Jesús "N" y Rafael "N", en donde éstos le entregaron 2.5 millones de pesos en efectivo como parte de un soborno presuntamente dirigido a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE), la exvelocista Ana Gabriela Guevara.



Este “moche” habría sido requerido por Ana Gabriela Guevara a los empresarios, a través de su operadora Armida Ramírez Corral, a cambio de otorgar a la empresa CIMSA un contrato de prestación de servicios de alimentación a deportistas y entrenadores miembros de la CONADE por un monto de 17 millones de pesos.



Luego de recibir el “moche”, Édgar Álvarez no fue vuelto a ver y perdió toda comunicación.



De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), al haber sido en el despacho propiedad de los acusados en donde se vio por última vez a la víctima, puede presumirse que en ese lugar Édgar Álvarez fue privado de su libertad por Jesús "N" y Rafael "N", situación que fue avalada por el Juez Federal.



Asimismo, la Fiscalía señala como otra de las presuntas responsables del crimen a quien fuera alcaldesa interina de Xalapa, Armida “N”, quien de acuerdo con las pruebas fungía como operadora de Ana Gabriela Guevara para el cobro de “moches” a los empresarios y es quien envió al hoy desaparecido a recibir el soborno millonario a las oficinas de los acusados.



A Ramírez Corral, la FGE le atribuye haber colaborado con Jesús "N" y Rafael "N" para desaparecer a Édgar Álvarez. Sin embargo, de las pruebas reseñadas en la sentencia de amparo no existe evidencia de que la exmunícipe hubiera planeado el crimen junto con los empresarios. Ante ello, será en una sentencia distinta en donde se decida si existen elementos suficientes para mantenerla vinculada a proceso por los hechos.



No obstante, de lo que sí existe abundante evidencia es que Armida “N” organizó el cobro de un “moche” millonario a nombre de la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, aunque esos probables hechos de corrupción no han sido investigados.



Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado ni siquiera recabó la declaración de Ana Gabriela Guevara dentro de la investigación a pesar de que, presuntamente, era la destinataria del soborno entregado a la persona desaparecida.



Al haberles sido negado el amparo de la justicia federal, Jesús "N" y Rafael "N" permanecerán recluidos, en espera de juicio, en una prisión federal en Guanajuato, lugar al que fueron trasladados desde el año pasado.



Rafael "N" fungía hasta la fecha de su detención como abogado defensor de Arturo Bermúdez Zurita, señalado por su presunta participación en la desaparición de personas mientras se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.