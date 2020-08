Conflicto en Rafael Delgado evidencia incapacidad de alcaldesa: habitantes

Habitantes de Rafael Delgado señalaron que los hechos del pasado 29 de julio, cuando manifestantes vandalizaron el Palacio Municipal y saquearon despensas, no debieron haber ocurrido y esto solo evidencia la incapacidad de la alcaldesa Isidora Antonio Ramos.



Simón Guillermo Hernández Ramírez, comisariado ejidal, comentó que, si se hubiera presentado la alcaldesa a dialogar con los inconformes, nada hubiera pasado.



Mencionó que lamentablemente se ha visto que la edil no se presta a dialogar cuando hay inconformidades.



Recordó que la gente de Jalapilla se molestó por el cierre de su cementerio ejidal, que tiene muchos años de estar funcionando, y por eso protestaron, pero todo inició desde la mañana, y luego la gente bloqueó la carretera federal Orizaba-Zongolica y tampoco llegó a dialogar.



Agregó que la gente se cansó y bloqueó la autopista, pero luego se fue al palacio porque supuestamente iba a haber acuerdos, pero nada pasaba hasta que todo estalló y vandalizaron el palacio y el DIF y se llevaron despensas.



Consideró que el encontrar tantas despensas ahí guardadas fue la gota que derramó el vaso, pues “la gente necesita, pero ahí las tenían guardadas y hasta estaban caducadas muchas”.



Este dicho fue reforzado por otros ciudadanos, taxistas y campesinos del municipio, quienes coincidieron en que la edil no ha sido capaz de dar solución a los problemas que se presentan en el municipio, por lo que consideraron existe ingobernabilidad y ojalá alguna autoridad intervenga antes de que se generen mayores conflictos.