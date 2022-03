Conflicto por límites Oteapan-Chinameca, en manos de la Suprema Corte

El Congreso del Estado de Veracruz no está del lado de nadie en el conflicto de límites territoriales entre Oteapan y Chinameca, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.Dijo que se respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema, que provocó el bloqueo por parte de pobladores de Oteapan, tanto en la carretera federal 185 tramo Cosoleacaque-Jáltipan como en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa.“Respetamos la sentencia de la Suprema Corte, sobre eso trabajamos. No estamos de ningún lado. Estamos del lado de lo justo y de lo que apliquen los Magistrados de la Sala Superior. Sobre eso estaremos trabajando. Claro que vamos a definir bien los límites, que sean respetados tanto por los del pueblo de Chinameca como de Oteapan”, indicó.Reiteró que alegato lo han sostenido los habitantes de la zonamás de 80 años, por lo que la resolución no se dará de un día para otro.Agregó que entiende la posición de ambos Alcaldes de Chinameca y Oteapan pero consideró que debe prevalecer el diálogo en este tipo de conflictos.“Actuó con base en la legislación, no es el Congreso el que determina esta situación”, añadió.Por último, recordó que la misma Capital del Estado, Xalapa, mantiene un problema de límites territoriales con el municipio de Emiliano Zapata.