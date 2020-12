Conflictúa a taxistas de Córdoba reciente operativo sorpresa y sanciones

Al menos 7 taxis fueron sancionados por supuestas irregularidades en un operativo realizado de manera conjunta entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Transporte Público y Seguridad Pública del Estado en esta ciudad y que de acuerdo a las mismas autoridades el objetivo es disminuir la incidencia delictiva.



Al respecto el líder de la Coalición de Taxistas de Córdoba, Jesús Rivera García lamentó dicha acción pues considera que hubo una confusión al señalarlos como delincuentes.



"Nos sorprendió el operativo conjunto y que el Secretario de Seguridad declarara que es para bajar los índices delincuenciales, no entendemos la declaración y nos confundió, queremos preguntarle al Secretario, si somos delincuentes".



Aunado a ello, dijo que este fue el peor año para los taxistas pues fueron afectados severamente por la pandemia y su trabajo incluso llegó a disminuir hasta un 80 por ciento debido a que la gente dejó de salir, y de los 3 mil taxistas que hay en Córdoba solo el 10 por ciento recibió un apoyo económico del gobierno Federal y del Estado para sobrevivir a la contingencia.



"Mandan un operativo en los mejores días del año para el taxista, cuando apenas nos estamos recuperando económicamente, claro que hay taxis que no verificaron porque no hubo dinero, primero es comprar comida y luego ver lo de los taxis".



Sumamente molesto, criticó el operativo realizado contra el gremio pues muchos dejaron de trabajar no por andar "chueco" sino porque no tienen dinero para pagar trámites ante las dependencias estatales y eso no lo está viendo el Gobierno del Estado dijo finalmente.