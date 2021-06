Conformarán comité ciudadano para vigilar a próximo Alcalde de Coatepec

En Coatepec, se pretende conformar un comité de ciudadanos para dar seguimiento y control a las promesas de campaña del alcalde electo morenista Raymundo Andrade Rivera pero sobre todo al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.



Lo anterior lo indicó el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, quien señaló que con dicho comité se pretende dar seguimiento, además, a las peticiones de la ciudadanía, ya que se requiere de un gobierno que camine bien y no de un partido político.



“Queremos un gobierno que camine bien, no queremos a MORENA, queremos ver a un Gobierno”, detalló.



El coatepecano agregó que se buscarán representantes de cada sector con un alto nivel de moral y profesionalismo, para supervisar las obras que se harán, pues al final se trata de dinero de las contribuciones del pueblo.



“Como coatepecano debo estar preocupado porque cumpla todo lo que dijo, por ello crear un comité de todos los sectores, que alguien ya se encargue de supervisar a dónde van nuestras contribuciones, es dinero de nosotros, ver dónde va a parar pero también darle seguimiento a la gestión que se va a hacer”, comentó.



Finalmente, advirtió que este comité estará presente en la entrega-recepción, para verificar que todo se dé en el marco de la legalidad.



“Que levantemos la mano cuando sea necesario, de eso se trata, no me estoy nombrando ni presidente ni nada de eso, hay que conformarla con maestros, académicos, contadores, todos aquellos que estén ansiosos de participar”, finalizó.