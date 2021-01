Congreso de EU certifica la victoria de Joe Biden como nuevo Presidente

El Congreso certificó esta madrugada la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en una sesión que se tuvo que suspender durante tres horas ante la irrupción de manifestantes partidarios del presidente saliente, Donald Trump.



Con 306 votos electorales, contra 232 de Donald Trump, Biden es oficialmente el presidente electo de Estados Unidos, Harris es la vicepresidenta electa y asumirán el 20 de enero.





La sesión se reanudó alrededor de las 20:00 horas locales, después de ser interrumpida por la irrupción de los manifestantes, enardecidos por las afirmaciones sin fundamento de Trump de que le "robaron" la elección.



La violencia dejó un saldo de cuatro muertos, varios heridos y decenas de detenidos.



Frente al silencio de Trump, Pence y Biden salieron a exigir un alto a la violencia.



Durante la sesión del Congreso, se presentaron dos objeciones a los votos electorales de los estados de Arizona y Pennsylvania, que fueron finalmente rechazadas en ambas cámaras. Un legislador presentó una objeción por Wisconsin, que fue archivada por no contar con el apoyo de representante alguno.



Trump promete “transición ordenada”



El presidente estadounidense, Donald Trump, se comprometió esta madrugada a una “transición ordenada”, después de que el Congreso certificara los votos electorales que avalan la victoria de Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.



“Aun cuando estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de la elección y los hechos me avalan, de todos modos habrá una transición ordenada el 20 de enero”, dijo Trump en un comunicado dado a conocer tras el cierre de la sesión del Congreso.



“Siempre dije que seguiría nuestra lucha para garantizar que sólo se contaran los votos legales. Aunque esto representa el fin del primer periodo más grandioso en la historia presidencial, es sólo el principio de nuestra lucha para ¡Hacer Grande a Estados Unidos de nuevo!”, continuó.



Trump se quedó sin opciones, después de que el Congreso contara los votos electorales, votara en contra de dos objeciones presentadas en dos estados: Arizona y Pennsylvania y certificara el triunfo de Biden, en una sesión interrumpida cuando simpatizantes de Trump entraron al Capitolio por la fuerza y se enfrentaran con la policía del lugar.



Cuatro personas perdieron la vida, hubo varios heridos y decenas de detenidos, en hechos por los que legisladores responsabilizaron a Trump.



Miembros del gabinete estarían evaluando la posibilidad de invocar la Enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump, aunque le quedan dos semanas al mando, al considerar que no tiene la capacidad de ejercer el cargo.