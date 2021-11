Congreso de Oaxaca exige liberación de Diputado detenido en Veracruz

A pesar de los rumores que se manejan en las redes sociales sobre la ubicación del diputado Gustavo "N", alias “El Gato”, la familia del diputado emitió un comunicado en el que exige a la Fiscalía de Veracruz la inmediata liberación de José Alberto "N" y su padre, el diputado Gustavo "N"; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía o la SSP no han informado sobre donde tienen a Gustavo.Como se ha informado oportunamente, este jueves por la mañana fue detenido a José Alberto "N", alias “El Pelón”, hijo del diputado, después de una persecución por elementos de Fuerza Civil y fue trasladado a la delegación de Seguridad Pública en Fortín.Ya por la tarde-noche, el diputado Gustavo "N" se trasladó a la delegación de esta ciudad para saber de su hijo, donde también fue detenido; según sus familiares hasta el momento no saben nada de él, luego que no se ha comunicado con ellos.Ante eso, la familia emitió un comunicado exigiendo la inmediata liberación porque aseguran que han sido violadas sus garantías individuales.Cabe mencionar que tras su detención, habitantes de los municipios aledaños se manifestaron en diversos puntos de esta zona bloqueando la carretera Tezonapa-Omealca, La Quebradora-Matatenatito, donde quemaron una camioneta y en el puente de Omealca incendiaron llantas viejas.Asimismo, la mañana de este viernes, el alcalde de Cosolapa, Oaxaca, Manuel Álvarez y un grupo de habitantes de su municipio se manifestaron frente al Palacio Municipal de aquella localidad para exigir la liberación del Diputado.Con todo, ni la SSP ni la Fiscalía General del Estado han hecho un pronunciamiento al respecto.