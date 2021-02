Congreso de Veracruz a punto de su tercer desacato por caso Actopan

El Congreso del Estado tiene hasta este viernes para cumplir con la resolución incidental del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la que le ordenó acatar la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y nombrar a José Alfredo López Carreto como alcalde de Actopan.



De no atender el fallo emitido el 28 de enero por el órgano jurisdiccional local, sería la tercera vez en la que la Sexagésima Quinta Legislatura incurre en desacato de una decisión federal.



En la resolución incidental 3 de la sentencia dictada por el TEV en el juicio ciudadano TEV-JDC-30/2020, los magistrados veracruzanos declararon incumplida por parte del Congreso del Estado la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa y la suya propia, por lo que le dio un plazo de diez días, mismo que fenece hoy.



La representación legal de López Carreto ha insistido en la violación constitucional en la que han incurrido los 50 Diputados Locales, toda vez que el fallo de los tribunales electorales es claro y debe ser él, como suplente, quien ocupe la presidencia municipal de Actopan, en vista de que José Paulino Domínguez Sánchez no está en condiciones de reasumir el cargo.



Cabe recordar que la primera vez que se ordenó al Parlamento veracruzano llamar al alcalde titular o a su suplente, fue el 17 de julio de 2020, cuando los togados federales concluyeron que derivado de la controversia constitucional 17/2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que suspendió provisionalmente la revocación del mandato a Domínguez Sánchez, quien debía suplirlo era José Alfredo López Carreto.



En esa ocasión también le dieron diez días para cumplir con el mandato jurisdiccional, plazo que venció a principios de agosto, sin que el entonces presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, hoy precandidato a la Alcaldía de Córdoba, la atendiera.



La segunda ocasión en que el pleno legislativo incurrió en desacato, se dio posterior a la detención de López Carreto, el 19 de agosto, por su probable participación en el homicidio del periodista Celestino Ruiz. Para esas fechas, el TEV le dio nuevamente diez días al Congreso para que nombrara al suplente como alcalde de Actopan, lo que nuevamente incumplió.



Y está en curso el tercer incidente de incumplimiento de sentencia, razón por la cual, la Sala Regional Xalapa ayer jueve, decidió que únicamente se debía amonestar públicamente a la nueva presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Linares Capitanachi, como una manera de generar eficacia en el cumplimento de la resolución de julio de 2020.



Desde que se le ordenó la primera vez, el Congreso se ha escudado para no acatar los resolutivos de los tribunales electorales, en la controversia constitucional 17/2020, pendiente de resolución definitiva por parte de los ministros de la SCJN.



Pero tanto el TEV como la Sala Regional reiteraron con la emisión de la sentencia de 22 de junio dictada por el tribunal veracruzano y a la sentencia federal del 17 de julio del año pasado, no se viola suspensión provisional decretada en dicha controversia, por lo que la Legislatura no tiene impedimento para convocar al suplente a asumir el máximo cargo edilicio en esa demarcación.



Y es que desde diciembre de 2020, Actopan está gobernado por Nayeli Toral Ruiz, designada por el Cabildo como presidenta municipal; mientras que José́ Altamirano Rodríguez está como sindico único.