Congreso de Veracruz dará batalla para retirar por la fuerza a Magistrados

El Congreso del Estado agotará todas las instancias para aplicar el retiro forzoso a los exmagistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero; además, hará lo mismo en para no ratificar en el cargo a la exmagistrada Gladis de Lourdes Pérez Maldonado.



Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien dijo que ya recurrieron los amparos y las suspensiones que obtuvieron dichos magistrados para ser reinstalados en sus cargos o para no designarse a su relevo.



Hay que recordar que Dorantes Romero obtuvo un amparo para ser reinstalado en su plaza y que no se hiciera efectivo su retiro por cumplir 70 años; por su parte, Lezama Moo obtuvo una suspensión definitiva para no ser retirado y Pérez Maldonado para que el Congreso no designara a otro togado en su plaza.



Sin embargo, el Diputado aseguró que si en Tribunales se determina que el Congreso debe reponer a los magistrados la LXV Legislatura acatará las sentencias



“Nosotros tenemos Derecho a recurrir; ya recurrimos la decisión y la verdad no tenemos problema; en dado caso que digan que la sentencia sea restituir”, dijo Gómez Cazarín.



