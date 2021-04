Congreso de Veracruz deberá responder por caso Mixtla: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que será el Congreso de Veracruz el que responda por la vía jurídica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir a los integrantes del Cabildo de Mixtla de Altamirano Durante conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo refirió que al ser un poder autónomo, será la Legislatura la que lleve a cabo la “estrategia legal y todo lo que corresponda”, insistiendo que al estar en periodo electoral, se “auto restringirá más” al opinar sobre temas políticos.“El Congreso es autónomo, ahora tengo que auto restringirme más porque estamos en este periodo electoral y quieren aventar toda la pelotita para acá pero pues lo siento mucho, los órganos aludidos son los que tienen que responder”, expresó.García Jiménez rechazó que él haya solicitado al Congreso del Estado la desaparición de los poderes en Mixtla de Altamirano . “No, no, no es así”, dijo en la conferencia de prensa.Y es que definió que a su administración le compete atender el tema de seguridad en esa demarcación, por lo que si le solicitan brindar vigilancia, atenderán la petición.“En el momento en que ya no tengan policía o falte y nos haga la petición, con todo gusto vamos a atender, con seguridad, la seguridad sí está a nuestro cargo”, manifestó.Sobre las consecuencias jurídicas que el fallo del máximo tribunal constitucional del país pudiera tener, dijo que el Congreso “sabrá”.“El Poder Legislativo determinará lo conducente, incluso su estrategia legal y todos los más que corresponda”, asentó al agregar que al Congreso también se le debe aplicar la ley, en caso de que así se considere.De igual modo, negó que todas las decisiones del Legislativo Veracruzano estén siendo revertidas por el SCJN; sin embargo, coincidió que “es cosa de ellos” si hacen mal o no sus determinaciones.El pasado 23 de abril, la Suprema Corte publicó la sentencia en la que concluyó que el Congreso de Veracruz manipuló la ley para justificar la suspensión de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en julio de 2019, por lo que deberá restituir en el cargo a sus integrantes y también anular la intervención de la tesorería municipal.