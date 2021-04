Congreso de Veracruz dice tener “otros datos” de caso Mixtla

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, afirmó que “tiene otros datos” respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinando la intervención irregular que hizo el Congreso del Estado de la Tesorería Municipal y la instalación de un Concejo Municipal en Mixtla de Altamirano.



Al subrayar que el Poder Legislativo en Veracruz, con mayoría morenista, sólo actúa “con base en la Ley”, adelantó que esperará una “resolución definitiva” en torno a este asunto.





“Estamos en eso, pero lo que sí les puedo adelantar es que nosotros vamos a esperar a que se vengan las resoluciones ya definitivas de las instancias correspondientes (…). Todavía está en proceso.



“Yo tengo otros datos (…), eso sí les puedo asegurar, siempre estamos actuando bajo Derecho y en tiempo y forma”, aseveró en entrevista este jueves.



Corte avaló controversia constitucional



En noviembre de 2020 los ministros de la Primera Sala determinaron que el Congreso de Veracruz actuó de forma irregular al intervenir el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano.



Cabe recordar que el Ayuntamiento, cuando aún estaba constituido y no se había aprobado la desaparición de poderes, demandó al Congreso por el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 4 de julio de 2019, bajo el número extraordinario 266.



Con dicho acuerdo se autorizó la intervención en la Tesorería del municipio, “a fin de supervisar y evaluar el gasto programado”.



Los ministros de la Primera Sala consideraron procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional, es decir, que consideraron que el Congreso intervino irregularmente la Tesorería del Ayuntamiento, el cual a la fecha está constituido por un Concejo Municipal.



Sin embargo, en la sesión la Corte sobreseyó la controversia respecto a los artículos 126 y 147 de la Ley Orgánica del Estado, que permitían al Congreso local realizar la revocación de mandato y designar un Concejo Municipal.



Concretamente el artículo 126 determina que el Congreso del Estado tiene competencia para calificar la gravedad, según el caso, para la procedencia de la suspensión o la revocación del mandato.



En cuanto al artículo 147, establece que cuando el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, al recibir la denuncia, con base en ésta y otros informes que recabe, tenga conocimiento que exista grave alteración del orden público, preventivamente y con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, suspenderá provisionalmente al o los acusados y llamará a los suplentes, si esto último no fuese posible, “designará un Concejo Municipal”.



Los diputados de la actual LXV Legislatura determinaron que existía una grave alteración del orden público en Mixtla de Altamirano, tras el asesinato de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer en abril de 2019.



El acuerdo para intervenir la Tesorería fue aprobado el pasado 04 de julio de 2019 con 36 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, señalando la “falta de profesión o experiencia del titular de la Tesorería”, así como “la inexistencia de control de la Tesorería Municipal”.



La intervención y posterior desaparición de poderes se realizó después de que el 24 de junio, el gobernador Cuitláhuac García pidió al Poder Legislativo la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano.



Apenas el viernes 23 de abril, la Corte publicó la sentencia emitida por unanimidad, otorgando un plazo de 24 horas a partir de que la resolución sea notificada, para que el Congreso del Estado la acate.



Incluso se publicó en medios de comunicación que podría darse la restitución en sus cargos a los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, incluyendo al síndico Ricardo “N”, vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de la alcaldesa de ese municipio, Maricela Vallejo Orea.



Ello ya que podría proceder declarar la inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo del Decreto 273, teniendo como consecuencia que se queden sin efectos la suspensión provisional dictada del Ayuntamiento del Municipio actor, así como la designación que se hizo de un Concejo Municipal, no obstante, la presidenta morenista dijo que “tiene otros datos” sobre el tema.