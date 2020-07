Congreso de Veracruz, dividido por posturas sobre el aborto

Los diputados locales pusieron de manifiesto que en el Congreso local no hay consenso con respecto a la necesidad de reformar el Código Penal del estado para permitir la Interrupción Legal del Embarazo.



A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta y vote el proyecto de sentencia sobre el amparo federal que pretende mandar al Congreso de Veracruz a discutir reforma de la ley, opositores consideraron que está en juego la autonomía del Poder Legislativo y la vida de muchos que aún no han nacido.



El primero en hacer uso de la voz fue el diputado Gonzalo Guízar que acusó que la reforma que se busca es más bien una obsesión de la ideología de género, por lo que reiteró que su partido está en favor del derecho a la vida desde su concepción.



“Bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de la Corte cuando su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los Derechos Humanos de los más débiles de nuestra especie”, opinó.



Recordó que la Constitución Política de Veracruz señala que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.



Por su parte, la panista María Josefina Gamboa Torales advirtió que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara es un proyecto “de muerte” que se discutirá en medio de la peor pandemia, añadiendo que el aborto es un “asesinato”.



Dijo que no hay un ser más indefenso y más desprotegido que una criatura que está creciendo en el vientre de una madre.



Por ello, desde su perspectiva es una incongruencia que la Corte quiera “corregir” la plana en el Congreso que en la pasada LXIV Legislatura, que ya optó por dictaminar en sentido negativo la propuesta que permite el aborto legal, reclamando que la Corte no se pronuncie sobre el cambio de funcionarios determinados por la Diputación Permanente sin tener atribuciones, entre otros.



Al defender el sentido del proyecto del ministro, la diputada morenista Mónica Robles aseguró que esta sentencia no violencia la autonomía o la Constitución Política del Estado de Veracruz, sin embargo, en su opinión no se está legislando en función de una minoría.



Y que afirma que el Congreso está obligado a modificar los artículos porque no cumplen con lo establecido en tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano.



Subrayó que es precisamente la Corte la que pone los límites de los diputados a Legislar, recordando que la Constitución local establece la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, “salvo las excepciones en las Leyes”.



Agregó que nadie está a favor de promover el aborto, pero aseguró no se debe criminalizar porque hacerlo es tener una Ley restrictiva y discriminatoria de las mujeres, de ahí que la Corte no está haciendo más que lo que le corresponde.



“Criminalizar a la mujer que aborta no resuelve el problema, no evita que las mujeres aborten, lo que hace es que sea clandestino y que se ponga en riesgo la vida de las mujeres y particularmente se criminaliza a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que no tienen dinero”, planteó.



Pese a ello, la legisladora María Candelas Francisco Doce aseguró que hay diputados que sienten una honda preocupación por el proyecto que será discutido durante este miércoles en la Corte.



Y es que dijo que un aborto “NO es la remoción de un órgano de la mujer”, sino la muerte de quienes no tienen cómo defenderse; además, insistió en que lo que está en juego es la autonomía del Congreso de Veracruz.