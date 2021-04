Congreso de Veracruz gastó en acrílicos protectores contra COVID

El Congreso del Estado de Veracruz gastó poco más 65 mil pesos en 23 acrílicos protectores de “sana distancia” que fueron colocados como medida preventiva ante el COVID-19, cuyos precios de mercado van de los 503 a los mil 200 pesos.



Además, en cubrebocas, gel antibacterial, toallas desinfectantes, guantes y caretas, el Poder Legislativo gastó más de 165 mil pesos; en insumos para la pandemia en total se destinaron unos 230 mil pesos.



Cabe señalar la LXV Legislatura no ha informado sobre el número de trabajadores contagiados o fallecidos en la contingencia.



Acrílicos contra contagios



De esta forma, el Congreso local otorgó por adjudicación directa el contrato de 65 mil 846 pesos con 24 centavos al empresario Javier Krausse Rivera como parte de las acciones que fueron implementadas por el Poder Legislativo para evitar los contagios derivados de la pandemia global.



De esta forma, entre el 6 de agosto de 2020 y el 9 de noviembre del mismo año, el Congreso solicitó los pedidos 172, 175, 185, 225, 238 y 239 a favor de Krausse Rivera.



En el primero se detalla que fueron cuatro acrílicos antiestáticos y antibacteriales con soportes individuales para su colocación en módulos de escritorio del Departamento de Finanzas, con medidas de 1.20 por 80 centímetros, así como uno más de 60 por 40 centímetros. Para ello se erogaron 8 mil 346 pesos con 20 centavos.



En la segunda compra, fueron 11 pantallas protectoras con las mismas medidas, en las que se gastaron 20 mil 403 pesos con 24 centavos, instaladas en Servicios Generales.



La Dirección de Recursos Humanos, a su vez, solicitó siete acrílicos con las mismas descripciones, por un monto de 12 mil 983 pesos con 88 centavos.



Posteriormente, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, la Coordinación de Informática y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales hicieron lo propio pero no se especifica la descripción del contrato.



Respectivamente, fueron gastados 3 mil 709.68 pesos; 3 mil 709.68 pesos y 16 mil 693.56 pesos, para hacer un total de 65 mil 846 pesos con 24 centavos.



Otras empresas que prestan estos servicios y tienen a la venta este tipo de insumos los ofertan sin sobrepasar los mil 200 pesos.



Cubrebocas y gel costosos



Respecto a los cubrebocas, gel antibacterial, toallas desinfectantes, guantes y caretas, el Congreso ha gastado más de 165 mil pesos.



Los contratos se dieron a empresas y personas morales que se dedican a limpiar y mantener jardines, vender zapatos, maquillaje, herramientas de cómputo, entre otras, que en otras ocasiones ya han obtenido contratos millonarios con el Legislativo.



Inicialmente, el 20 de marzo la Oficina de Servicios Médicos adquirió 750 cubrebocas de los que no se dan especificaciones, por un costo de 6 mil 3 pesos. El proveedor fue Mario Iván Cardeña Ortega, quien ha brindado servicios de limpieza de jardines en el Congreso.



Posteriormente, la misma oficina solicitó 250 cubrebocas, seis galones de gel antibacterial, 10 botes de spray antibacterial y 10 botes de toallitas desinfectantes a la empresa Codiver Company SA de CV, por 10 mil 427 pesos con 24 centavos.



Dicha empresa brinda servicios de mantenimiento de sistemas de cómputo, perfumería y productos de belleza, refacciones para automóviles, venta y manufactura de ropa, entre otros.



En un tercer y cuarto pedidos, Servicios Médicos solicitó diversos insumos como caretas, guantes de látex, cubrebocas, gel antibacterial, por 77 mil 102 pesos con 88 centavos a la misma empresa Codiver.



El cuarto pedido lo hizo a la empresa Abastecedora Industrial y de Servicios TARAD SA de CV, para adquirir 3 litros de gel, 20 paquetes de toallitas, 20 botes de aerosol, 3 bidones de cloro de 10 litros y 100 cubrebocas tricapa. Se erogaron 28 mil 656 pesos con 64 centavos.



Finalmente, en un quinto pedido, esta oficina solicitó igualmente a TARAD, alcohol de 96 y 3 galones de 20 litros de gel. El Congreso pagó 8 mil 700 pesos.



La Secretaría de Servicios Legislativos pagó 3 mil 961 pesos con 86 centavos por 25 cubrebocas, 50 piezas de guantes de látex, 2 galones de gel de 5 litros y 2 botes de spray antibacterial a Codiver, en un primer pedido.



En el segundo, a la misma empresa y por artículos de limpieza personal sin especificaciones, pagó 5 mil 764 pesos con 4 centavos.



Un tercer pedido de carretes de hilo y 50 cubrebocas, tuvo un costo de 787.64 pesos. El beneficiario fue Eliseo Morales Ávila.



La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros adquirió 100 cubrebocas y 100 guantes de látex por 11 mil 613.92 pesos; la beneficiada fue Codiver Company SA de CV.



Finalmente, la oficina de Seguridad también pidió 5 galones de gel, mil cubrebocas y 200 guantes de látex; Codiver fue nuevamente la empresa beneficiada y cobró por ello 12 mil 162.60 pesos.