Congreso de Veracruz “jala orejas” a Alcaldes ante pleitos en Ayuntamientos

El Congreso del Estado tiene conocimiento de conflictos al interior de los actuales Ayuntamientos, producto de diferencias políticas y personales entre ediles, por lo que se les ha llamado para pedirles que “serenen los ánimos y se pongan a trabajar”.La diputada local y presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza, detalló que se ha llamado a cerca de 10 presidentes municipales para decirles que las elecciones ya pasaron y es momento de dar resultados a los gobernados.Se trata de casos de Cabildo que no se entiende con el Presidente Municipal, problemas entre el Síndico y el Alcalde, o entre Regidores.Expuso que recientemente acudieron ediles morenistas del Ayuntamiento de Poza Rica para acusar al Presidente Municipal del mismo partido; otros casos similares se han presentado en Coetzala y Alvarado.“Nosotros no podemos hacer nada, sólo somos conciliadores en asuntos que son cuestiones políticas pero por el bien de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es trabajar y dar resultados”.La diputada reconoció que pese a las quejas manifestadas por los ediles, no hay elementos que las sustenten.“Pueden venir y decirnos de voz que tienen problemas pero no hay nada escrito (…) papelito habla pero una vez que están aquí se les baja el ánimo”.La legisladora reconoció que se trata de la curva de aprendizaje que en breve será superada.