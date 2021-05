Congreso de Veracruz lleva tres semanas sin sesionar

El Congreso del Estado inició la cuarta y última semana de este mes de mayo sin convocar a sesión plenaria, pese a que el Artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo lo obliga a sesionar, cuando menos, una vez por semana, durante los periodos de sesiones ordinarias.



El 2 de este mes inició el último periodo de sesiones ordinarias y hasta el momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, lleva tres semanas sin convocar a sesiones.



A pesar de que protestó “guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien del Estado; y que si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”, no ha cumplido con su responsabilidad legislativa.



El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo obliga a la JUCOPO sesionar, por lo menos, una vez a la semana durante los Períodos de Sesiones.



Aunado a ello, se establece que las sesiones ordinarias comenzarán, salvo determinación en contrario de la Junta de Trabajos Legislativos, a partir de las once horas y concluirán hasta terminar los asuntos listados en el orden del día, excepto en acuerdo contrario del Pleno.



También la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su Artículo 35, obliga al Presidente de la JUCOPO a someter a la consideración de la Junta de Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del Orden del Día de las Sesiones del Pleno, los proyectos de agenda legislativa durante los Períodos de Sesiones y los recesos legislativos, así como el calendario para su desahogo, en los términos que disponga la Ley.



Además, el Artículo 12 Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo señala que los diputados, en el ejercicio de sus funciones, se abstendrán de incurrir en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar el desempeño de sus cargos, o contravenir la Constitución, la Ley y las disposiciones disciplinarias contenidas en el Reglamento.