Congreso de Veracruz me violentó, destruyó mi imagen: Regidora de Mixtla

La regidora única del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Valentina Texmole Flores, afirmó que se siente violentada como mujer y políticamente por el Congreso del Estado.Esto luego de que en julio de 2019 la actual LXV Legislatura determinó la desaparición de poderes y conformó un Concejo Municipal, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.La decisión se tomó después del asesinato, en abril de ese año, de la alcaldesa Maricela Vallejo Flores, sin embargo, ante posible corrupción, los diputados también intervinieron la Tesorería Municipal, debido al presunto manejo irregular de recursos del Cabildo.Texmole Flores dijo que aceptó reintegrarse al cargo para limpiar su imagen, ya que fue señalada de corrupción y desde que fue separada del cargo de edil no pudo encontrar trabajo“No es tanto que uno ansíe regresar al poder; es para limpiar nuestra imagen y nuestro nombre. En mi caso yo soy ama de casa; anteriormente de andar en la política yo trabajaba y con la imagen que nos hicieron pasar uno ya no encuentra trabajo.“Es difícil por como esta la situación hoy en día y por los tiempos de pandemia y todas las cosas que han pasado. A mí se me hizo complicado y difícil salir a calle y que te señalen: ‘oye es cierto que te robaste 300 mil pesos’”, dijo en entrevista.Igualmente lamentó que el Congreso del Estado haya incurrido en dilación, pues desde noviembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó reinstalar el Cabildo, al señalar que la desaparición de poderes fue inconstitucional.La regidora por el PRI explicó que ella es madre de 3 hijos y una de sus preocupaciones es que en Mixtla de Altamirano calificaran a su familia como corrupta.“A veces me ponía a pensar cuál va a ser el legado que yo les dejaría (a sus hijos); cuál va a ser la imagen que el día de mañana asistan a la escuela y les dijeran: ‘oye tu mamá fue Regidora y robó e hizo esto’”.Señaló que ella obtuvo el cargo por el voto de los ciudadanos y la desaparición de poderes vulneró sus Derechos, aunque este miércoles la Diputación Permanente acató la sentencia del máximo tribunal y les tomó protesta.“Fueron cosas que sí me afectaron porque siento que violentaron mis Derechos como mujer, sobre todo en cuanto a equidad de género y me sentí violentada políticamente.“Finalmente se cumplió la sentencia y pues son 3 meses en que a lo mejor en estos 3 meses el triunfo y la satisfacción que tengo es que en 3 meses demostramos nuestra inocencia”, aseveró.Mencionó que, junto con la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua, acordaron contratar un despacho para auditar los trabajos del Concejo Municipal.“La idea es llegar y revisar todo; evitar que el día de mañana el ORFIS nos esté requiriendo cuando prácticamente no nos toca ejercer nada; sólo nos toca hacer el cierre y entregar.“Vamos a prepararnos bien para que no nos toque pagar platos rotos que no rompimos”.