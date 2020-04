Congreso de Veracruz reiniciaría labores hasta mayo

Existe la posibilidad de que el Congreso del Estado reactive sus actividades hasta el mes de mayo, reconoció Omar Guillermo Miranda Romero, diputado local y coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional.



Dijo que es probable que la Diputación Permanente ya no sesione lo que resta de este mes de abril, toda vez que el jueves 30 concluye el receso y el lunes 4 de mayo inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias.



Sin embargo, manifestó que todo dependerá de las nuevas disposiciones que el Consejo General de Salud establezca en los próximas días, pues podría ampliar la cuarentena.



“Estaremos esperando las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal, en el sentido de que si se amplía o no el tema de la cuarentena, para poder saber si efectivamente nos vamos hasta mayo o un poco más. Por el momento estamos en este periodo de receso y hasta donde pudimos avanzar, antes de que se decretara el tema de la cuarentena por causa del Coronavirus, pudimos sacar varios temas que estaban pendientes”.



Aunque reconoció que hay temas pendientes, como el nombramiento de los dos Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), debido a la renuncia de los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez.



Sin embargo, expuso que los nombramientos pueden esperar hasta el inicio del periodo ordinario de sesiones, ya que ante la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19, el IVAI también restringió sus actividades.



Desde el 26 de marzo, cuando se realizó la sesión extraordinaria para nombrar a Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como Comisionada del IVAI; a Humberto Oliverio Hernández Reducindo, como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura; y la separación definitiva de Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política no han sesionado.



Recordó que el acuerdo que se tomó con anterioridad es sesionar a puerta cerrada pero en caso de que se convoque a una sesión de la Diputación Permanente, los diputados deben llamar a sus asesores y realizar los preparativos necesarios y queda abierto que la gente se vuelva a reunir en el Palacio Legislativo.



“Entiendo que viene la parte más difícil, el pico más alto de la pandemia y hay que ayudar a que no se genere la propagación del virus”.