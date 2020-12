Congreso de Veracruz sigue sin cumplir con Padrón de Medios de Comunicación

A casi un año y siete meses de entrar en vigor la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que obliga a los poderes públicos, a los órganos autónomos y cualquier otro ente público de orden estatal o municipal a establecer las normas a las que deberán sujetarse a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como la conformación de un Padrón Estatal de Medios de Comunicación, en el Poder Legislativo no está publicado el referido padrón.



En el portal de transparencia de la 65 Legislatura del Estado no se encuentra el Padrón de Medios de Comunicación.



Se encuentra un listado sobre asignación de recursos públicos que se basa en los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asignen o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad; así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.



Sin embargo, se especifica que no aplica su publicación de conformidad con la tabla de aplicabilidad emitida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI).



La Ley de Comunicación Social, aprobada el 16 de mayo de 2019 y publicada al siguiente día en la Gaceta Oficial del Estado, en el artículo 34 señala que “los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable.



Además, la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social se realizará a través del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



La Ley también sanciona e infracciona su incumplimiento, aunque no especifica qué medidas se imponen.



Señala que difundir campañas de comunicación social violatorias a las disposiciones legales, es acreedor de infracciones.



También obliga a procurar que las campañas de comunicación social se transmitan en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes y en el uso de la Lengua de Señas Mexicana.



Otra de las disposiciones señala que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley deberán inscribirse en el Padrón Estatal. La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia.