Congreso de Veracruz tiene en la congeladora la “Ley Nahle”

No hay fecha para que el actual Congreso del Estado aborde la iniciativa para que foráneos que son padres de personas nacidas en Veracruz sean también considerados legalmente como veracruzanos, lo que les permitiría competir por cargos públicos, reconoció el diputado local de MORENA, Amado Cruz Malpica.Al respecto, el legislador reconoció que el tema no se encuentra en la agenda de su fracción pero no descartó que pueda retomarse antes de concluir la actual LXV Legislatura.“En cualquier momento que el grupo legislativo lo decida puede caminar”, dijo.En mayo de 2020, Cruz Malpica propuso la llamada “Ley Nahle”, con la que el padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos.La propuesta reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado y, según miembros de la oposición, permitirá a políticos no nacidos en la entidad aspirar a cargos como la Gubernatura, ya que actualmente uno de los requisitos para dicho cargo es haber nacido en la entidad o tener residencia efectiva mínima de 5 años, entre otros requerimientos.Por esta razón, la oposición criticó que se trata de un “traje a la medida” para la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como para políticos como el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil pero el Diputado negó que éste sea el fin de la propuesta que hizo para modificar la Carta Magna.