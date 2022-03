Congreso de Veracruz ya cayó en desacato; no deroga ultrajes

El presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Arturo Nicolás Baltazar, advirtió que el desacato en que ha incurrido el Congreso del Estado al no haber publicado en la Gaceta Oficial la derogación del delito de "ultrajes a la autoridad", mantiene en la cárcel a decenas de ciudadanos, pues hasta ahora la única manera de recobrar la libertad es mediante amparos.En ese sentido, comentó que el Poder Legislativo únicamente publicó en su página web dicha eliminación del ilícito del Código Penal; sin embargo, afirmó que esto no serviría como argumento para presentarlo ante un Juez y con ello lograr que los detenidos dejen los penales donde se encuentran recluidos."El sábado en la página de Internet del Congreso del Estado aparece ya derogado el artículo 331; sin embargo, no contamos con una promulgación en la Gaceta Oficial, al parecer se están brincando algunos procedimientos y esto nuevamente retrasa la salida de las personas que están detenidas", dijo.Y es que indicó que conforme el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta publicación debía darse a más tardar el pasado 12 de marzo, por lo que estarían incurriendo en desacato y ante ello, se podrían interponer acciones legales contra los diputados locales."Una autoridad como el Gobierno del Estado, legítimamente constituido, no puede proceder de esa forma, no puede proceder con plan con maña, no entendemos qué está pasando; sin embargo, los justiciables siguen sin tener acceso a la justicia porque no se sigue el procedimiento adecuado para la derogación del tipo penal", refrendó el litigante.Acotó que de no llevarse a cabo la promulgación, empezarán a promover amparos en contra del Congreso del Estado por ser la autoridad responsable que está incurriendo en desacato y dilación."Las personas que han salido en libertad son por amparos que ya se encuentran en proceso, pero realmente no a través de la derogación que nos llevaría al sobreseimiento del proceso. De los que tenemos conocimiento son cerca de ocho personas (que han promovido amparos y han salido libres), los cinco policías, el productor, dos de Cosamaloapan y los de Apazapan", enumeró.Reafirmó que hasta que no se promulgue la derogación del tipo penal, no se podría dar la salida en multitud de los privados de la libertad por este delito, "porque está entrampado" el procedimiento."Se está desatendiendo una resolución de la SCJN, nuevamente hacemos un llamado a los ciudadanos para que exijamos a las autoridades que se respete el estado de derecho, no podemos estar interponiendo amparos en todo momento para obligar a las autoridades a que cumplan con su deber", enfatizó.