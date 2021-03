Congreso define reglas para proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca

El Congreso del Estado aprobó por mayoría un proyecto de acuerdo que establece las reglas de homologación del proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en cuanto reciban la solicitud por parte de la Cámara de Diputados.



La diputada Karla Mar (PAN) dio lectura al reglamento acordado en la Junta de Coordinación Política, que fue desconocido por Morena.



El reglamento establece el procedimiento que el Congreso seguirá para dictaminar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, y la Comisión Instructora que se instale no podrá salirse de esos términos.



“Es claro que las autoridades federales, Cámara de Diputados y Ministerio Público Federal no tienen facultad expresa, exclusiva, constitutiva de situaciones jurídicas ni determinantes para desaforar a un servidor público local que desee, sino que por el contrario sólo tiene la facultad declarativa, comunicativa y parcial que debe completarse con una decisión constitutiva de la Legislatura local para desaforar”, explicó la diputada.



Una vez que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva reciban la declaración de la Cámara de Diputados, en caso de proceder el desafuero del gobernador, ésta procederá a homologar el resolutivo.



Karla Mar mencionó que esto se presenta en virtud de verificar las acusaciones emitidas por el Ministerio Público, debidamente fundamentadas, para descartar acusaciones políticas que busquen vulnerar la soberanía del estado.

La propuesta provocó un debate en la sesión ordinaria de este martes, entre legisladores panistas y morenistas.



El diputado Rigoberto Ramos (Morena) aseguró “qué triste y lamentable es que sigamos siendo irresponsables al traer leyes que se hagan al vapor”.



El legislador agregó que “lamentablemente vamos a ser quienes le vamos a quedar a deber a todos los tamaulipecos. Estamos siendo arbitrarios y se da un autoritarismo total en este Congreso”.



El diputado Arturo Soto (PAN) señaló, “el acuerdo que hoy es presentado no es un tema nuevo en el ámbito legislativo, no estamos descubriendo el hilo negro”.

Señaló que se trata del mismo reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2004, cuando se discutió el desafuero del entonces jefe de gobierno y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Deberíamos conocer perfectamente el texto del documento que ya se presentó un texto similar en el desafuero de López Obrador cuando era jefe de gobierno”, sostuvo.



Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal.