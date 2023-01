Congreso del Estado acumula 14 quejas contra distintos ediles municipales

Desde el arranque de la LXVI Legislatura, la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso acumula quejas contra ediles de al menos 14 municipios veracruzanos, admitió el Secretario de dicho colegiado, Paul Martínez Marie.“Son catorce aproximadamente los que tenemos en el listado y hay que esperar que la nueva presidenta de la Comisión de Gobernación, Cecilia Guevara Guembe, nos convoque para generar una nueva agenda y comenzar a atenderlos como lo veníamos haciendo de manera regular”, dijo el diputado.Admitió que el cambio de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, el Calendario de Comparecencias de los Secretarios de Despacho y la falta de Presidencia en la Comisión de Gobernación retrasaron las mesas de conciliación de las autoridades municipales con el Congreso local.“Esperamos ya en esta semana retomar las invitaciones y los citatorios e invitación a los ediles para avanzar”, dijo.Sin embargo advirtió que por el momento, el Congreso no registra solicitudes de juicio de procedencia contra alcaldes, síndicos o regidores; al no desahogarse por completo las versiones de los acusados y de sus acusadores.“No tenemos los elementos y no hemos escuchado a las partes de manera oficial”, abundó Martínez Marie.El legislador admitió que persiste un desconocimiento de las autoridades municipales respecto a la Ley Orgánica del Municipio Libre y la composición de los ayuntamientos.“Hay ediles que son regidores y que quieren hacer las funciones de síndicos y síndicos que quieren hacer de alcaldes, y eso no es posible” reprochó.Recordó que la propia Ley del Municipio Libre estipula las comisiones de los ediles, sus funciones e incluso los tiempos y las formas para convocar a sesiones de Cabildo, siendo estos errores comunes de las autoridades.“Siendo este el principal problema que nos han registrado, que no les avisan cuando hay sesión de Cabildo, les pasan a firmar las actas de manera económica y sin haber tratado los temas, lo cual es bastante delicado porque se está violentando la Ley Orgánica” sostuvo el diputado.En todo caso, observó que los ediles cuentan con dos opciones para desempeñar su ejercicio: prepararse y leer más o bien asesorarse para asumir decisiones acertadas.Martínez Marie recordó que la función de las y los legisladores se limita a la conciliación, y en esta se establecen minutas y si los funcionarios no cumplen con los acuerdos, los inconformes pueden escalar su queja ante las autoridades correspondientes.“Estuvimos atendiendo a un buen número de ayuntamientos, en los que había denuncias, principalmente de los ediles contra alcaldes, alcaldesas y viceversa, y nuestra función es meramente conciliatoria, nos visitan por parte de la Comisión de Gobernación, hablamos con ellos, se genera la minuta en las que se establecen las responsabilidades y obligaciones que tiene cada uno de los ediles” señaló.