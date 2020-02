Congreso descarta reducir presupuesto de municipios

El diputado local por el distrito de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, dio a conocer que no habrá reducción en los presupuestos de los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz.



En su visita a este municipio, donde se reunió con medios de comunicación, expresó que están trabajando para que los Ayuntamientos reciban un incremento.



El integrante de la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso local aseveró que no habrá ningún recorte en las Leyes de Ingreso de las Alcaldías.



"Estamos emitiendo un presupuesto muy conservador pero muy tranquilizante, tengan la seguridad que Veracruz no tendrá problemas económicos, se tendrá un año de estabilidad económica"



Por otra parte, reconoció que hay quejas de la población sobre la obra de carretera que comunica de Chote a Coyutla.



"Estaremos vigilando, yo hago la gestión, SIOP autoriza la obra pero no vamos a permitir que se hagan obras de mala calidad, queremos que la constructora realicen obras dignas, vamos a implementar recorridos, así como también en la obra de Halliburton en Papantla, es un compromiso que haremos con los ciudadanos", dijo.



Dio a conocer que con el respaldo del Gobernador se concluirán la carretera a la playa Papantecas, son tres kilómetros en los cuales se comenzará a trabajar en las próximas semanas.



Por último, cuestionado sobre el tramo carretero Coatzintla-Papantla, que no ha sido concluido y se encuentran en vísperas de Cumbre Tajín, informó que se reunirán con las autoridades responsables y definirán opciones para la población.