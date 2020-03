Congreso elegirá al nuevo alcalde de Actopan, tras renuncia del suplente

Luego de la renuncia del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, al decreto que le ordenaba asumir el cargo en al municipio, será el Congreso Local quien defina quién se quedará al frente del ayuntamiento.



La mañana de este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, hizo alusión al tema, refiriendo que hoy mismo se definía esta situación sobre el vacío de poder.



El pasado miércoles el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y su Síndica, Lucero Jazmín Palmeros, fueron separados de sus cargos con la revocación de mandato, acusados por presuntos desvíos de recursos y abuso de autoridad.



Ante ello y tal como lo marca la Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre se decretó que los suplentes de ambos asumieran el cargo, incluso así fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado.



No obstante, la legislatura no los notificó y luego de casi una semana donde ambos suplentes se mostraron con la disposición para asumir sus puestos, de manera sorpresiva la noche de este martes se hizo pública la renuncia de López Carreto al cargo.



Por tanto, es el Congreso quien de nueva cuenta tiene la facultad para definir este tema que mantiene por casi una semana, sin autoridades a los ciudadanos de Actopan.



De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre, si se llama al suplente y este no quiere asumir el cargo, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán de entre los demás ediles, a quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional.



De igual modo, dicha Ley refiere que si en las faltas temporales de los ediles propietarios, que no excedan de 60 días, el Cabildo podrá acordar que, según sea el caso, al presidente municipal lo supla el síndico y al síndico el regidor que designe el Cabildo.



Las faltas temporales de los regidores no se suplirán si existe el número suficiente de ediles conforme a esta Ley, para que los actos del ayuntamiento sean válidos, de lo contrario, se informará al Congreso del Estado para que éste o la Diputación Permanente, en su caso, llame al suplente respectivo.