Congreso emite convocatoria para designar a nuevo comisionado del IVAI

El pleno del Congreso del Estado aprobó la convocatoria de la Junta de Coordinación Política para designar a un nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), ante la conclusión del ejercicio de Yolli García Álvarez.



Entre los requisitos para el próximo comisionado o comisionada sobresale, nuevamente, acreditar una edad mínima de 35 años cumplidos al día de su designación, además de comprobar estudios de licenciatura, y de preferencia, posgrados.



"Gozar de buena reputación, prestigio profesional, y contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales", demanda el documento emitido los coordinadores de los grupos legislativos.



Además, se pide a los aspirantes el no haber sido condenado por delitos dolosos, no haber sido ministro de culto, ni haber sido dirigente de partido o asociación política, o candidato a elección popular, cuando menos, tres años antes de la designación.



La recepción de las propuestas de aspirantes se llevará a cabo en la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, en el Congreso; al día siguiente de la publicación de la convocatoria y durante los siguientes cinco días hábiles.



Se pide el currículo vitae y una presentación de motivos no mayor de tres cuartillas del o la aspirante.



Las entrevistas a los candidatos se realizarán antes del 23 de marzo, y la Junta de Coordinación Política, con apoyo en el informe de la Comisión de Transparencia y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona.



Aprobado el nombramiento con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado.



Sin embargo, en caso de que el Gobernador del Estado objete el nombramiento, el Congreso nombrará una nueva propuesta, que necesitará de la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes.



Si este segundo nombramiento fuera objetado, el Congreso del Estado, nuevamente con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante.



“Una vez obtenida la votación requerida, se procederá a emitir el Decreto correspondiente y a la toma de protesta de ley respectiva, misma que se realizará en el pleno”.