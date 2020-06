Congreso escondió más de dos meses resolución de Suprema Corte sobre caso Actopan

El Congreso del Estado actuó de manera dolosa ante la controversia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Alcaldía de Actopan, ya que la escondió por más de dos meses y fue enviada al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) hasta el pasado 29 de mayo.



Al referir lo anterior, el abogado Eduardo De la Torre Jaramillo, defensor del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, explicó que la controversia —emitida desde el 17 de marzo y entregada al Congreso el 23 de marzo— dicta medidas cautelares a favor del Alcalde y la Síndica de Actopan por el delito de daño patrimonial, lo cual significaba en ese contexto jurídico que no surtieran efecto las órdenes de aprehensión.



No obstante y a decir del abogado, esto llegó de manera tardía, el 17 de marzo y 13 días antes se había realizado el desafuero en el Congreso local, es decir, el 4 de marzo.



Por tanto, el decreto de la legislatura quedó firme, luego del desafuero del alcalde José Paulino Dominguez Sanchez y la síndica Lucero Yazmin Palmeros Barradas, quien incluso se encuentra en prisión desde hace más de 3 meses.



“Quedó firme el decreto frente a lo que dice el Congreso, el Alcalde y la Síndica quedaron sin fuero y el suplente debía tomar posesión; llámese a los suplentes, dice la Constitución y el mismo decreto de la Legislatura publicado el 4 de marzo; pero violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por capricho, no le tomaron posesión al suplente José Alfredo López Carreto”, dijo el defensor del Edil.



Incluso, agregó que se continuó violando la ley por parte de la legislatura de Veracruz, cuando avalaron la votación del Cabildo para designar al Regidor Segundo como Alcalde, cuando el Cabildo no tiene las facultades para autoelegirse.



“Si eso fuera así, estaríamos en una situación de desorden, donde privarían el desorden y la anarquía. El Cabildo no puede tomar ese tipo de decisiones y el Congreso lo avaló, por lo que ahora un Alcalde interino fue elegido de manera ilegal y está usurpando funciones”.



Y es que recordó que la Constitución Local es muy clara y señala que se debe respetar tanto la Alcaldía como la suplencia al partido ganador, que en este caso fue el PAN pero el Alcalde elegido de manera ilegal es del partido Movimiento Ciudadano, partido que quedó en cuarto lugar en la elección en Actopan, es decir, no fue elegido por la población para gobernar.



Sobre la controversia constitucional de la SCJN, Eduardo De la Torre dijo que el Alcalde y la Síndica no pueden reinstalarse en su cargo.



“Eso es totalmente falso, porque la situación jurídica de ambos cambió, ya que la controversia sólo otorga medidas cautelares de que no se ejecutaran las órdenes de aprehensión en su contra por el delito de daño patrimonial que habría señalado el entonces Fiscal Anticorrupción, cosa que no sucedió porque el mismo día 4 aprehendieron a la Síndica”, sostuvo.



El daño que hizo el Congreso, reiteró, fue ocultar por más de dos meses la situación jurídica de la Síndica, quien pudo quedar libre desde el 23 de marzo.



En este sentido, criticó que la Legislatura con mayoría morenista incurra en los mismos actos que tanto criticó de funcionarios anteriores, a quienes acusaban de ocultar carpetas por meses, a su conveniencia, “están haciendo lo mismo y ha quedado muy claro”.



Al respecto, aseveró que la circulación de la Controversia Constitucional, apenas el día de ayer miércoles, confunde y es una actitud dolosa del Congreso, como otras que ha realizado.



“Inclusive se quiso presentar como tercer interesado en el JDC de la Sala Regional Xalapa, cuando no puede ser juez y parte, motivo por el que se le negó y la Legislatura quedó en ridículo; ese es el nivel de los intereses perversos que tiene el Congreso, para continuar impidiendo la posesión de José Alfredo López Carreto como Alcalde de Actopan”, puntualizó.



Para finalizar, el abogado dejó en claro que la SCJN sólo dictó medidas cautelares en la controversia presentada por el exalcalde José Paulino y la síndica Lucero Jazmín, mismas que quedaron sin efecto porque 13 días antes ya habían perdido el fuero, de manera que el suplente debe tomar el cargo en la Alcaldía de Actopan.



“Por eso la resolución de la Sala Regional Xalapa le obliga al TEV que en 72 horas falle sobre las medidas cautelares que solicitó López Carreto y le da 7 días naturales para que falle sobre la situación jurídica de la Alcaldía”.