Congreso interviene Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla

Por existir elementos que presumen una situación atípica e inusual y opaca en el manejo de los recursos públicos de este año; evidencia de incumplimiento de obligaciones de Ley; y procesos administrativos inusuales, se ha intervenido la Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que preside la morenista María Elena Solana Calzada.Desde el 11 de este mes de noviembre al Ayuntamiento llegó un interventor de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, quien tiene autorización para hacer una revisión con alcance material de intervención directa y por una temporalidad de dos años.El objetivo es evitar que los problemas persistan y puedan agravarse, más aún por el riesgo existente de un daño patrimonial de imposible reparación y una afectación al presupuesto, a la esfera pública y social del municipio.Por ello, se consideró prudente, necesaria y urgente la intervención de la Tesorería, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.Cabe señalar que el Director de Obras Públicas no cumple con los requisitos de Ley para ostentar el cargo y por consiguiente no garantiza el correcto desempeño de sus obligaciones.Por esa situación, la titular del Órgano Interno de Control ha incumplido con la obligación de no verificar la correcta aplicación de las normas, políticas y lineamientos que rigen la vida interna del Ayuntamiento, lo que afecta la confiabilidad en el resto de la información financiera y presupuestal.El interventor asignado tiene la facultad de ejecutar y supervisar de manera directa, los actos relativos a la Tesorería Municipal, sobre todo, los referentes a la administración y aplicación de los recursos públicos.