Congreso iría por renovación de titular de Fiscalía y Cuentas Públicas 2018

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado analiza convocar a sesión extraordinaria para el martes 18 de este mes.



Los dos puntos que se podrían colocar en el orden del día son la convocatoria pública para la elección del Fiscal General del Estado por un periodo de 9 años, cuya terna se estaría votando en la tercera semana del próximo mes de marzo; y el dictamen de la Cuenta Pública 2018.



Entre las atribuciones del Congreso del Estado, designar y remover al Fiscal General del Estado.



Los requisitos establecidos en la Constitución Política de Veracruz no cierran la puerta a Verónica Hernández Giadáns, encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado, para que pueda participar en el proceso de selección.



Los requisitos que se deben cumplir para ser Fiscal General del Estado son: ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación; y poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.



Así como no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.



La convocatoria pública estará dirigida a los ciudadanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones, para que presenten propuestas.



La recepción de propuestas se hará en un plazo de 10 días naturales, contado a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la convocatoria respectiva; y cumplido dicho plazo y cerrada la recepción de propuestas, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, citará de inmediato y por un término no mayor a 10 días naturales, a comparecer a las y los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.



Y en plazo de tres días naturales, contado a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias de las y los candidatos, la comisión del ramo deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento.



El Congreso, con base en la terna propuesta en el dictamen, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de 5 días hábiles contado a partir de emitido el dictamen.



En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría de votos arriba señalada, se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada. Si después de las dos rondas previstas ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta.



Mientras que el dictamen de la Cuenta Pública 2018 sigue en análisis al interior de la Comisión Permanente de Vigilancia y se tiene previsto que la próxima semana continúen los trabajos.



Sin embargo, ante la inconformidad de algunos Presidentes Municipales que no tuvieron observaciones de presunto daño patrimonial en el informe de resultados que entregó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, exauditor del Órgano de Fiscalización Superior o que se les incrementó el quebranto financiero, puede retrasar la elaboración del dictamen.



Incluso, ya algunos alcaldes, como Miguel Ángel Tronco Gómez, de Las Choapas, hermano de Renato Tronco Gómez, exalcalde y exdiputado local, analizan la posibilidad de interponer un amparo ante la justicia federal.