Congreso “jala orejas” al Poder Judicial; le exigen actuar ante corrupción

En la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones, el diputado Rubén Ríos Uribe exhortó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Inés Romero Cruz, a denunciar la corrupción que llevó al Poder Judicial al déficit financiero superior a los 400 millones de pesos.Además, requirió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigar este desbalance en el presupuesto del Poder Autónomo.“Como representante popular nos queda claro el rescate del Poder Judicial del Estado; bien sabemos que es una deuda que nos heredan gobiernos pasados con un déficit de más de 460 millones de pesos (…).“Pero también quiero exhortar a la Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos”, señaló.Aseguró que existe un compromiso entre las y los legisladores para que los ciudadanos no se vean afectados por la quiebra del Poder Judicial, por ello autorizaron una ampliación presupuestaria de 200 millones de pesos, aunque Romero Cruz requirió más de 500 millones de pesos a los legisladores.“Hoy entiendo la preocupación de mis compañeros y compañeras diputadas por realmente tomar este problema de manera valiente, pero no debe haber impunidad. En esta Cuarta Transformación sabemos que el peor cáncer que ha vivido el pueblo mexicano y el pueblo de Veracruz es la desigualdad social a costa de la riqueza de unos cuantos, de unas cuantas familias (…).“Entonces creo yo que es momento de que le Fiscalía Anticorrupción exija y finque responsabilidades y ese dinero sea devuelto al pueblo de Veracruz y se aplique en favor de las y los veracruzanos”, señaló a título personal.