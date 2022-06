Congreso llama al Alcalde suplente de Jesús Carranza; Pasiano sigue en prisión

El Congreso del Estado llamó al alcalde suplente, Enrique Cruz Canseco, a ocupar la Presidencia Municipal de Jesús Carranza.Lo anterior ante la prisión preventiva de Pasiano “N”, quien resultó ganador de la elección extraordinaria del pasado 27 de marzo.De esta manera, Enrique Cruz Canseco, primo de Pasiano “N”, presidirá la alcaldía a partir de este primero de julio de 2022.La Junta de Coordinación Política presentó al pleno un proyecto de punto de acuerdo, determinando que el alcalde propietario está sujeto a proceso criminal, lo que lo imposibilita a ocupar el cargo por el que fue electo.Enrique Cruz Canseco es secretario general del Sindicato Integrador de la Educación de Veracruz (SIEV) y ha promovido amparos ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal, ante la posibilidad de que también exista una orden de aprehensión en su contra.Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de este miércoles, el pleno de los diputados aprobó el llamado de Enrique Cruz Canseco.“De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se hace el llamado del ciudadano Enrique Cruz Canseco, presidente municipal suplente electo del Honorable Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que, previa protesta de ley, asuma el cargo con el carácter de propietario, hasta en tanto subsista la imposibilidad material y jurídica del presidente municipal propietario electo de ejercer el cargo”, avalaron los legisladores.Cabe señalar que, citando datos del Informe Policial Homologado de su detención, el alcalde electo Pasiano “N” señaló que policías ministeriales lo acusaron de autoproclamarse “jefe de plaza del Cartel de Jalisco” de una forma inverosímil.En dicho documento el abanderado del PT relató que el día 30 de octubre del año 2021 se encontraba hospedado en un hotel de la ciudad de Acayucan, cuando un grupo de policías ministeriales ingresaron a su habitación y lo sacaron con violencia.“Acto seguido me trasladaron a la ciudad de Minatitlán, Veracruz, para ponerme a disposición del Agente del Ministerio Público mediante Informe Policial Homologado número 30PE200030102021 de fecha 30 de octubre de 2021, por hechos con apariencia de delito de ultrajes a la autoridad y contra la salud pública”.El alcalde electo dijo los policías que lo privaron de su libertad y asentaron en el informe policial que lo detuvieron en una riña y que, al intentar detener la pelea, les apuntó con un arma de fuego, diciéndoles:"Sáquense a chingar a su madre o me los mato a ustedes también, ahorita que termine con este”.En el relato de los ministeriales se expone que el político sacó un arma de fuego y amenazó al policía Vicente López Clara, a quien le dijo: “que verga no entiendes que te largues, que no sabes que soy el jefe de plaza del Cartel de Jalisco, te voy a matar puto”.Argumentó que ninguno de los delitos que le imputaron son ciertos, pues nunca agredió ni amenazó a ningún policía.