Congreso me debe nombrar Alcalde de Actopan, demanda suplente

El suplente a Alcalde de Actopan, José Alfredo López Carreto, exhortó al Congreso del Estado a que respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y le llamen para que se le tome protesta como Presidente Municipal de Actopan.



Mediante un vídeo grabado afuera de la Legislatura, López Carreto recordó que luego de la revocación del mandato al alcalde Paulino Dominguez Sánchez, por ley, el cargo lo debe ocupar el suplente, tal como se señaló en el decreto 554 de la propia legislatura.



Por ese motivo, dijo que desde el pasado 5 de marzo ingresó oficios, donde solicitaba que se hiciera el llamado a la toma de protesta, sin embargo, hasta la fechas, dichos oficios no han sido respondidos.



“Hasta el día de hoy no lo han hecho y desconozco la situación por la cual el Congreso del Estado no lo ha hecho”, insistió.



Es por ello que interpuso un juicio electoral ante el Tribunal local y fueron los Magistrados quienes le otorgaron la razón, por lo que la sentencia le fue favorable.



El Tribunal le dio siete días al Congreso del Estado para que se pronuncie sobre quién debe gobernar en Actopan, Veracruz.



Sin embargo, el pronunciamiento de la Legislatura al respecto versa en omitir lo que ordenan los Magistrados y esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que Lopez Carreto hizo el llamado a que se cumpla lo ordenado por el TEV.



“Exhorto a los diputados respetuosamente para que todo se haga conforme a la ley, que se respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como lo dice el Presidente de la República, nadie por encima de la ley”, sostuvo Alfredo López Carreto.