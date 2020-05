Congreso “ninguneó” a aspirante a Comisionado de IVAI

El aspirante a comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Juan Gabriel Hernández Baizabal, acusó que no fue convocado a la ronda de entrevistas en la Legislatura, a pesar de que cumplió y entregó toda la documentación solicitada en la convocatoria.



Relató en una carta abierta, que el pasado lunes 18 de mayo se registró como aspirante a comisionado del IVAI, procedimiento que realizó en tiempo, forma y con apego a la normativa correspondiente.



Refirió que durante la entrega de documentos, se le comentó que lo contactarían en los siguientes días para comunicarle lo procedente conforme a la convocatoria.



A decir de Hernández Baizabal, en su currículum personal que entregó cuenta con todos los datos para recibir una notificación, no obstante y al notar que no había comunicación, realizó varias llamadas que fueron contestadas por personal auxiliar de la oficina del diputado local y presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, Henri Christophe Gómez Sánchez.



“Se me argumentó que no contaban con dicha información, que llamara más tarde. Acto que hice repetidamente jueves y viernes de la semana pasada, me identifiqué como aspirante pero la respuesta siguió siendo la misma”.



Fue así que este lunes 25 de mayo, llamó de nueva cuenta pero obtuvo la misma respuesta, donde le pedían comunicarme más tarde.



Sin embargo, una hora más tarde, pasando las 10 de la mañana, iniciaron la ronda de entrevistas a los “aspirantes” a ocupar dicha envestidura, mismas que fueron transmitidas en vivo, por la página oficial de este Congreso Local.



“No fui convocado a participar, ni mucho menos se me informó la razón por la que fue revocado mi registro, si es que así lo fue. Sigo con esta incertidumbre”.



Juan Gabriel Hernández señaló que no hubo un comunicado de prensa, como en convocatorias pasadas, donde se informaba lo procedente, lo que a su parecer, pone en duda la certeza de este proceso.



Ante ello, lamentó la falta de transparencia, seriedad y respeto en la convocatoria y en especial hacía su persona.



“Se podrá argumentar que no cumplí con el requisito de edad mínima, sin embargo, con apego a mis derechos solicité tal dispensa, dado que estoy a meses de cumplir los 35 años que establece la convocatoria. Es importante señalar que cuento con los grados académicos y experiencia solicitada para ocupar dicha comuna”, expuso.



Al respecto, criticó que no hubiera notificación alguna pese a las múltiples llamadas que hizo, donde la respuesta siempre fue: “llame más tarde, esa información sólo la tiene el diputado y su asesor”.



Lamentablemente, dijo, no le permitieron la oportunidad de manifestar sus motivos personales y proyectos a desarrollar en el IVAI, ni en el Estado, en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



“Como veracruzano, lamento que existan este tipo vicios que truncan los sueños, metas y oportunidades de los más de dos millones jóvenes que se preparan y profesionalizan día a día con la aspiración de servir a la sociedad ocupando cargos públicos y que pensé se habían ya erradicado”.



Ante esta situación, hizo un llamado a la Legislatura a evaluar los mecanismos internos que desarrollan y que tienen suma relevancia en la vida pública del Estado, al considerar que la democracia es tarea de todos y no sólo se debe procurar y ejercer en periodos electorales, “es nuestro derecho que exista transparencia en cada proceso y sobre todo el de participar en cada uno de ellos y más aún en esta época de transformación y de cambio”.



Para finalizar, expuso que en su aspiración a comisionado de Acceso a la Información, el proceso para él fue intransparente y de nulo acceso a la información. “Ojalá quede como antecedente y que en futuros ejercicios públicos haya esa seriedad y respeto para con cada uno de los aspirantes”, destacó Juan Gabriel Hernández Baizabal.