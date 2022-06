Congreso no autoriza que ciudadano ocupe mismo cargo en dos municipios

El Congreso del Estado no autorizó a Jorge Meza Barbosa a desempeñarse simultáneamente como titular del Órgano Interno de Control en los Ayuntamientos de Tlalixcoyan y Cotaxtla.Además, se conminó a los Ayuntamientos a cumplir a cabalidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, para garantizar los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito que todo servidor público está obligado a cumplir.Primero, ambos Ayuntamientos lo nombraron contralor interno y después solicitaron autorización para que pudiera desempeñar el cargo de forma simultánea en las dos administraciones municipales.El 1° de enero de este año, Meza Barbosa fue designado contralor interno en el Ayuntamiento de Tlalixcoyan que preside Elvia Illescas Loyo; y ese mismo día, el Ayuntamiento de Cotaxtla que encabeza José Saturnino Beltrán Vázquez, también lo designó para el mismo cargo.Fue hasta el 8 de marzo cuando ambos Ayuntamientos solicitaron la autorización del Congreso para que Jorge Meza Barbosa pudiera desempeñarse como titular del Órgano de Control Interno en ambos Ayuntamientos, petición que fue negada.Durante el estudio y análisis de la solicitud se comprobó que Meza Barbosa cumple con el perfil académico para desempeñarse como contralor interno en cualquiera de los Ayuntamientos.También se corroboró que ha fungido como contralor municipal en los periodos 2014-2017 y 2018-2021 en el Ayuntamiento de Tlalixcoyan.Sin embargo, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha venido haciendo en sus informes individuales de Cuenta Pública señalamientos de daño patrimonial a la Hacienda Pública y que, en todo caso, da pie a una duda razonable sobre su actuación como contralor en ese municipio.El Congreso determinó que los permisos que otorga para que algún ciudadano pueda tener dos empleos remunerados dentro de la administración pública no es la regla general sino la excepción a la norma; sí, a la importancia de fortalecer las Contralorías Municipales se le suma este elemento, en el sentido de que existe una gran cantidad de ciudadanos honestos y académicamente capaces de fungir como “contralores”, resulta claro que no se debe permitir que una sola persona sea contralor en dos entes fiscalizables a la vez.