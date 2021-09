Congreso no ha convocado ni notificado a ediles de Mixtla de Altamirano

A pesar de que el Congreso del Estado informó que se dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la suspensión de poderes en Mixtla de Altamirano y se convocaría a los y las integrantes del ayuntamiento para darles a conocer su restitución, a la fecha nadie ha sido convocado.Así lo confirmó uno de los ediles, quien señaló que hasta este 23 de septiembre nadie se había comunicado con ellos ni para informarles, mucho menos para convocarlos al Congreso, únicamente sabían lo publicado a través de los medios de comunicación.Con más escepticismo recibió la población la noticia, pues los comentarios de la gente son de que sólo se trata de “un chisme”, ya que es una situación que se comentó desde hace mucho y no pasa nada.Incluso, un poblador consideró que se trata de una burla del Congreso, pues quitaron a sus autoridades electas de manera legítima y les impusieron a otras que también mantuvieron hasta que quisieron.El abogado Luis Edgar Herrera Cerón, especialista en el tema, indicó que hay un incumplimiento de la Legislatura al no notificar a los ediles, pero también una falta de cuidado del Tribunal Electoral, que no los ha requerido para que en un término no mayor a las 24 horas den cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.