Congreso no puede comprobar en qué gastó 118 mdp de recursos federales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Congreso del Estado de Veracruz no ha podido justificar ni comprobar el gasto de más de 118 millones de pesos de recursos federales que recibió en 2019.



En el Informe Individual sobre la fiscalización realizada a las Participaciones Federales recibidas por el Estado de Veracruz durante 2019, entregada el pasado sábado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF detalla que “el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de lo cual no presentaron documentación justificativa y comprobatoria del gasto”.



En particular, el Congreso local no pudo justificar ante la ASF el gasto de 118 millones 147 mil 394 pesos que, sin embargo, ejercieron a través del capítulo 4000 de su presupuesto (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas).



Derivado de dicha irregularidad financiera, la Auditoría Superior de la Federación señala que “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales 2019, apegada a la normativa que regula el ejercicio”.



Cabe mencionar que, el Congreso del Estado ha sido señalado reiteradamente de mal uso de recursos públicos. Por ejemplo, en enero pasado AlCalorPolítico.com documentó el derroche y corrupción por parte del Congreso en la asignación de millones de pesos en contratos de publicidad, que fueron para empresas “fachada”; a medios presuntamente propiedad de Aldo Valerio Zamudio, coordinador de Comunicación Social de la Legislatura; así como la contratación a sobreprecio de medios de comunicación.



Ahora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que exhibe la opacidad e irregularidades del Congreso del Estado en el gasto de los recursos públicos de los veracruzanos.



Es así que, la legislatura a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, deberá explicar y transparentar el uso de dichos recursos.