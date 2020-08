Congreso no será “tapadera”; habrá denuncias si detectan desfalcos en auditorías

Si los resultados de las auditorías de gabinete a 46 entes municipales, 44 Ayuntamientos y 2 Comisiones Municipales de Agua Potable, arrojan que hay desfalcos, se procederá a presentar las denuncias correspondientes, sean del partido que sean, manifestó Rubén Ríos Uribe, diputado presidente del Congreso del Estado.



Aseveró que en lo personal no mete las manos al fuego por ningún municipio y ni por ningún Alcalde o Alcaldesa y reiteró que el Congreso del Estado no será tapadera de nadie.



“Yo no meto las manos al fuego por nadie más que por mí. Exhorto a todos los que somos servidores públicos que se haga un manejo eficiente y honesto (de los recursos), que podamos salir a las calles de manera tranquila por el buen manejo”.



La totalidad de las auditorías de gabinete iniciarán antes de que concluya este mes y se espera tener los resultados, a más tardar, en diciembre.



Reiteró que el Congreso del Estado no será tapadera de nadie, sobre todo porque está claro que la corrupción ha sido el problema que ha ocasionado desigualdad social, pobreza e injusticia.



Ahora, añadió, el combate a la corrupción es frontal y el compromiso es transparentar los recursos públicos, “tenemos claro que la corrupción ha sido lo peor que ha ocurrido en México”.



Expuso que no se puede violentar la presunción de inocencia de ningún servidor público, sobre todo porque tienen el derecho de aportar pruebas, pero si hay algún desfalco se procederá en consecuencia.



Cabe mencionar que la Comisión Permanente de Vigilancia ordenó auditorías de gabinete a los ayuntamientos de Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Chalma, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixcatepec y Jalacingo.



También Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecayapan, Minatitlán, Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco, Tuxpan y el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano.



Así como las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de Banderilla y Coatzacoalcos.