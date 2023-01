Congreso normaliza violencia hacia las mujeres, denuncia diputada de MC

La presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género del Congreso del Estado, la diputada Maribel Ramírez Topete, dio a conocer que el año pasado presentó una iniciativa que busca reducir la violencia contra las mujeres.Sostuvo que esta propuesta puede hacer frente a estas crisis y que parte de una nueva cultura y un nuevo trato hacia las mujeres, que se basa en no darle poder a la violencia.Por su parte dijo que no sólo se han normalizado muchas violencias en mujeres en espacios de decisión, sino también contra las diputadas en actos que van desde no ser convocadas a reuniones, no dictaminar las iniciativas que presentan y la cancelación de sesiones.“Hago un atento llamado, para que en el Congreso del Estado de Veracruz legislemos a favor de las mujeres y que no normalicen la violencia” expresó, Maribel Ramírez.La diputada Ruth Callejas Roldán, vocal de la Comisión de Procuración de Justicia, reiteró que en el Estado de Veracruz no hay seguridad para las mujeres.Asimismo que las mujeres siguen sin estar seguras, sin tener garantía de seguridad y libertad; “es lamentable que una mujer tenga que salir del estado para exhibir situaciones que acontecen en sus municipios”.Reiteró que la Comisión de Gobernación del Congreso debe actuar y resolver esta violencia porque los que están sufriendo son los ciudadanos.“No hay una estrategia de seguridad pero tampoco hay protección a las víctimas, para Veracruz las mujeres no son prioridad” manifestó, Callejas.