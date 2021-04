Congreso oculta contratos de comunicación social de los últimos 6 meses

Después de que en enero pasado AlCalorPolítico.com documentara y exhibiera que el Congreso del Estado derrochó 31 millones de pesos en contratos de publicidad en tan sólo 18 meses, destinando millones a medios “fachada” que no publican y asignando convenios a sobreprecio, el Congreso Local decidió ocultar la información de los contratos de publicidad asignados durante los últimos 6 meses.



Por tanto, en lugar de terminar con las prácticas de corrupción exhibidas, por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, el Congreso ha incumplido con sus obligaciones de transparencia con tal de no rendir cuentas a los veracruzanos sobre el dinero ejercido en contratos de publicidad durante el último trimestre de 2020 (octubre-diciembre) y el primero de 2021 (enero-marzo).



A pesar de que la Ley de Transparencia obliga al Congreso a actualizar su portal de transparencia y poner los contratos a disposición de la ciudadanía dentro de los 10 días siguientes a partir de que se genera la información, es decir, a partir de la firma de cada convenio, el apartado de contratos de publicidad de la página de Transparencia del Congreso fue actualizado por última vez en septiembre de 2020, esto es hace más de 6 meses.



Lo anterior podría acarrear responsabilidades penales para Aldo Valerio Zamudio, ya que como coordinador de Comunicación Social y encargado de la firma de los convenios es quien genera la información que se está ocultando.



De igual modo, habría responsabilidad para Marlon Torres Fuentes, quien como Jefe de la Unidad de Transparencia es el encargado de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de la Legislatura. Ambos estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de un deber legal por el que podrían ser acreedores de penas de hasta 8 años de prisión.



AlCalorPolítico.com documentó el derroche de 31 millones de pesos en publicidad en un periodo de sólo 18 meses por parte del Congreso del Estado, autorizado por el presidente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín y ejecutado por Aldo Valerio Zamudio, coordinador de Comunicación Social en la Legislatura.



Como parte de los actos de corrupción, se detectó el posible desvío de 6 millones de pesos provenientes de contratos de publicidad, a través de medios “fachada” que comparten algunas características: no son verdaderos medios de comunicación pues rara vez publican y cuando lo hacen son los boletines del Congreso del Estado y las columnas de Juan Javier Gómez Cazarín. Son fachadas que habrían sido utilizadas para un posible desvío de recursos de los veracruzanos.



Incluso 2 millones de pesos habrían sido destinados directamente a medios de comunicación presuntamente propiedad del coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio.



Para encubrir las prácticas ilegales en que habrían incurrido Juan Javier Gómez Cazarín en colusión con Aldo Valerio Zamudio, es que el Congreso del Estado ahora oculta el gasto de publicidad durante los últimos 6 meses, aunque para hacerlo tenga que violar una vez más la Ley.