Congreso permite a médico de Veracruz tener dos trabajos; sin tiempo para dormir

El Congreso del Estado concedió este lunes el permiso a diversos médicos para desempeñar dos cargos en hospitales distintos a la vez, destacando el caso de uno que en apariencia no dormirá ni una sola hora, pues saliendo de un hospital, deberá acudir al siguiente y viceversa.Las solicitudes de los médicos y enfermeras para desempeñar dos cargos fueron ingresando al Congreso desde noviembre de 2021 y se autorizaron este 2 de mayo.El primero de ellos, signado por el doctor Romeo Francisco Javier Ahuja Reyes, solicitó desempeñar dos puestos en instituciones médicas públicas, destacando que los horarios no se contraponen uno con otro.Así, el Congreso autorizó que el médico pueda desempeñar el puesto de Médico no Familiar en el Hospital General Subzona MF 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxpan, con un horario nocturno de 20:30 a 07:20 horas.Pero también le autorizaron que desempeñe el puesto de Médico Especialista “A” en el Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” de 8:00 a las 20:00 horas. Es decir, al salir de este trabajo, tendrá sólo media hora para trasladarse al empleo en el IMSS y al salir de éste, contará con 40 minutos para ir al Hospital General y así sucesivamente.