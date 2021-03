Congreso puede revisar expedientes de solventaciones de observaciones: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no está para solapar ningún ilícito en los procesos de revisión de las Cuentas Públicas y mucho menos si se cometen desde adentro del ente fiscalizador.



La auditora general, Delia González Cobos, refrendó el compromiso del ORFIS con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, por lo que rechazó que el ente fiscalizador desaparezca “por arte de magia” observaciones de presunto daño patrimonial en las Cuentas Públicas.



Y aseveró que los diputados locales, en cualquier momento, pueden solicitar una revisión de los expedientes integrados en caso de tener dudas y cuestionamientos, aunque recordó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece la fase de solventación de observaciones.



“Tenemos un compromiso con los veracruzanos y si hubiera algún acto irregular del personal del órgano de fiscalización, desde luego que se determinarán las responsabilidades que correspondan. No estamos para solapar ningún ilícito y mucho menos que desde el órgano fiscalizador se estén realizando”.



Cabe mencionar que Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, cuestionó que las observaciones millonarias de presunto daño patrimonial en los municipios desaparecen “por arte de magia”.



En ese sentido, la Auditora aclaró que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas durante el proceso de las auditorías a las Cuentas Públicas, en un primer momento se tienen “resultados preliminares” y si hay observaciones de presunto daño patrimonial se emiten los pliegos de observaciones.



Y en un segundo momento, los entes fiscalizables tienen la oportunidad de presentar documentación para aclarar las observaciones y en muchos de los casos, es ahí en donde se solventa el presunto daño patrimonial.



“Por lo tanto, no es que por arte de magia desaparezcan las observaciones determinadas, sino que, si en un primer momento se registra un presunto daño patrimonial y posteriormente se solventa; obedece al hecho de que se aclaró con la documentación correspondiente que obra en los expedientes”.



Como ejemplo señaló que algunos Ayuntamientos inician obras y en algunos casos las concluyen, sobre todo en materia hidráulica, sin que aún salga la validación de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) o de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al no tener ese documento al momento de hacer las auditorías, se señalan como presunto daño patrimonial.



No obstante, durante el proceso de solventación de observaciones, se libera la validación, la entregan al ORFIS y el daño queda reparado.



En ese sentido, afirmó que los diputados pueden solicitar, en cualquier momento, una revisión y aseguró que se han sostenido reuniones de trabajo en donde se exhiben los expedientes y se revisa cualquier duda que puedan tener.



Dijo que durante esas reuniones de trabajo, sobre todo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, se responde a cualquier cuestionamiento y se aclaran dudas.